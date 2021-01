Écrit par Jacinto Araque sur Xiaomi

Aujourd’hui, je vais vous dire les raisons pour lesquelles, personnellement, j’achèterais le Redmi Note 9 Pro si je cherchais un terminal de milieu de gamme, l’un des terminaux étoiles Xiaomi de mi-2020 et qui offre encore aujourd’hui de hautes performances à un prix contenu.

Si vous évaluez votre achat, sachez que ce sont ses points forts:

Redmi Note 9 Pro, fiche technique

Redmi Note 9 ProSpécificationsDimensions165,7 x 76,6 x 8,8 mmPoids209 grammesEcran 6,67 pouces IPS FHD +

Verre Corning Gorilla 5

Luminosité jusqu’à 450 nits

Trou d’écran Densité de pixels 2340 x 1080 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon 720GRAM4 / 6 Go LPDDR4x Système d’exploitation MIUI 11 basé sur Android 10 Stockage 64/128 Go Caméras UFS 2.1 Arrière: Capteur d’image CMOS principal 1 / 2,25 pouces de 64 MP, Super Pixel 4 en 1 de 1,6 μm, f /1.79, 8 MP 119 ° Ultra Wide, capteur macro 5 MP, capteur de profondeur 2 MP

Frontale: Batterie 16 MP 5020 mAh avec charge rapide 30 W Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral, NFC, plateau SIM hybride, prise casque 3,5 mm, Wi-Fi 2 × 2 MIMO, moteur linéaire axe Z, corps hydrofuge, capteur IR

Les atouts du Redmi Note 9 Pro

Un très bon processeur

Le Redmi Note 9 Pro a tous les bulletins de vote pour devenir le meilleur mobile pour 200 euros, et une grande partie de la faute revient à son processeur, puisque cet appareil monte le Qualcomm Snapdragon 720G, un processeur de milieu de gamme, mais qui a très bonne performance. J’ai eu l’occasion de tester son fonctionnement en combinaison avec MIUI 11 lorsque j’ai testé le Xiaomi Mi Note 10, et la vérité est que vous ne pouvez pas en mettre, mais c’est l’un des meilleurs processeurs du milieu de gamme.

Au niveau des performances, C’est un terminal supérieur à ses concurrents avec le Snapdragon 660, ou au MediaTek milieu de gamme habituel, et cela vous permettra d’exécuter toutes sortes de jeux et d’applications. Les performances ne sont pas celles d’un Qualcomm haut de gamme, mais elles sont suffisamment proches, donc si l’alimentation est l’une de vos préoccupations, vous pouvez vous reposer tranquillement avec cet appareil.

De plus, ce processeur est accompagné de 6 Go de RAM, ce qui, avec ce processeur, implique automatiquement que il durera plus longtemps que son prédécesseur avec le Snapdragon 660 et 3 ou 4 Go de RAM. Dans deux ans, ce Redmi Note 9 Pro continuera d’être un terminal compétent.

Une batterie qui vise très haut

L’une des caractéristiques de cette famille de terminaux, historiquement, est qu’ils disposent d’une batterie assez grande, qui assure aux utilisateurs une bonne autonomie cela, au moins, peut durer une journée entière de travail.

Ce terminal a une batterie de 5020 mAh, qui, compte tenu du fait que son écran mesure 6,67 pouces, ne devrait avoir aucun problème lorsqu’il s’agit d’alimenter l’appareil pendant plus d’une journée. De plus, ayant une compatibilité avec une charge rapide à 30W, avec un temps de charge, l’appareil offrira des heures d’autonomie

Comme toujours, le la durée de vie de la batterie dépendra dans une certaine mesure de la façon dont nous utilisons l’appareil, mais, même ainsi, la chose normale serait que la batterie soit plus que suffisante pour une journée entière sans avoir à passer par le chargeur.

Un bon appareil photo principal et des ajouts intéressants

Xiaomi maintient son engagement envers le terminal en termes de caméra et lui a donné un Capteur principal de 64 mégapixels signé par Samsung, un grand angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels. Et la vérité est que cet appareil photo a l’air très bien.

Au-delà, le terminal a quelques ajouts intéressants, comme la présence de Connectivité NFC, cela vous permettra d’installer Google Pay et de payer avec votre smartphone dans bon nombre de boutiques, ainsi que de relier facilement votre mobile à un appareil Bluetooth.

De plus, le terminal comprend lecteur d’empreintes digitales sur le côté et capteur infrarouge afin que vous puissiez contrôler vos appareils comme si ce terminal était une télécommande.

