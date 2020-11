Il y a quelques jours, le design des Samsung Galaxy S21 et S21 Ultra, les nouveaux mobiles haut de gamme préparés par la société coréenne, a été filtré. Ils ont récemment été complètement divulgués les spécifications et caractéristiques techniques de toute la famille Galaxy S21, confirmant au passage que le dessin précédemment filtré est vrai.

Retour au plastique, adieu au Quad HD + et aux nouveaux systèmes de caméras dans le modèle Ultra. La nouvelle génération de Galaxy S21 vient avec quelques nouvelles inattendues selon cette fuite, alors passons-les en revue.

Spécifications de fuite du Samsung Galaxy S21

La famille Samsung Galaxy S21, comme l’année dernière, Il serait composé de trois membres (avec l’autorisation de la version FE): modèle standard, modèle “ Plus ” et modèle “ Ultra ”. Les S21 devraient sortir plus tôt que prévu, très tôt dans l’année, provoquant une fuite précoce.

Le Samsung Galaxy S21 serait une évolution mineure, la principale nouveauté étant le Qualcomm Snapdragon 875 dans sa version américaine et le nouvel Exynos 2100 dans la version européenne. Le panneau sera, selon la filtration, de 6,2 pouces avec une résolution Full HD + avec un taux de rafraîchissement non adaptatif. Résolution inférieure à celle de l’année dernière, sans possibilité d’utiliser Quad HD + en 60 Hz. La batterie reste à 4 000mAh, et la configuration de l’appareil photo est de 12 MP + 12 MP (ultra grand angle) + 64 MP (téléobjectif).

Le Galaxy S21 + aura la même configuration de caméra que le S20, cette année il perd le ToF en cours de route

Concernant le Samsung Galaxy S21 +, il est exactement le même que le modèle standard, sauf que le panneau mesure 6,7 pouces. Il n’aura pas non plus de taux de rafraîchissement adaptatif ni de résolution Quad HD +. Le point positif est que la batterie va jusqu’à 4800mAhSelon la fuite, une capacité plus élevée par rapport aux 4500 mAh de l’année dernière. La source souligne que Le matériel que les S21 et S21 + utiliseront n’est pas encore confirmé, car le plastique pourrait être utilisé grâce à la bonne acceptation du Samsung Galaxy S20 FE.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra, le membre le plus performant de la famille, miserait sur une dalle Quad HD + de 6,8 pouces avec une fréquence adaptative (de 1Hz à 120Hz). Il atteindrait 1600 nits et il aurait un meilleur rapport de contraste. La caméra serait également meilleure, au moins sur le plan numérique, par rapport à ses jeunes frères.

Le Galaxy S21 Ultra se répétera avec un capteur principal de 108 mégapixels et aura deux téléobjectifs, l’un d’eux 10x optique

Nous avons trouvé, comme filtré, un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra-large 12 et deux téléobjectifs, un optique 3X 10 mégapixels et l’autre, également optique, 10x. Dans cette génération, selon les informations divulguées, la focalisation laser sera aidée à résoudre les problèmes de focalisation de l’année dernière. La batterie reste à 5000 mAh avec une charge rapide de 25 W, la même puissance qu’elle partagera avec ses jeunes frères et sœurs.

Samsung n’a pas encore confirmé ces informations, Mais les fuites pointent dans une direction claire. Il reste donc à attendre que ces fuites continuent de mûrir, avant l’annonce imminente de la présentation de ces modèles, attendue début 2021.

Via | Police Android

