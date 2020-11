EMUI 11 est en test depuis quelques mois, d’abord en Chine puis dans le reste des territoires, y compris en Espagne. Et il a déjà son atterrissage stable prêt pour les premiers téléphones Huawei: la société a confirmé la mise à jour pour 14 téléphones. La catégorie la plus récente et la plus élevée en premier.

Avec l’arrivée d’Android 11, tous les fabricants qui utilisent ce système d’exploitation ont annoncé des plans de mise à jour pour certains de leurs mobiles, généralement attachés à une nouvelle version de leur couche personnalisée. Huawei n’a pas encore adapté Android 11 à sa couche, mais il a développé une nouvelle version de son logiciel, EMUI 11. Avez-vous un mobile de ce fabricant et attendiez-vous l’arrivée dudit EMUI 11? Eh bien, l’attente est sur le point de se terminer.

EMUI 11 annoncé pour 14 téléphones Huawei

Comme c’est souvent le cas avec les grandes annonces, le premier à recevoir la nouvelle version seront les téléphones Huawei les plus récents, également ceux de plus grands avantages. Ou quoi de pareil: EMUI 11 débarquera bientôt sur les «flagships» de l’entreprise. Huawei a confirmé les plans de 14 de ses derniers mobiles.

La liste des smartphones que Huawei a assuré sa mise à jour vers EMUI 11 est telle que:

Première phase, mi-décembre 2020. Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro + et Huawei Mate 30 Pro.

Deuxième phase, entre janvier et mars 2021. Huawei Mate Xs, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei P30 Pro New Edition, Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20, Porsche Design Huawei Mate20 RS, Huawei Mate 20 X 5G et Huawei Nova 5T.

La mise à jour vers EMUI 11 sera stable, arrivera sous forme OTA et il apportera la dernière version de la cape personnalisée de Huawei. Ladite version pas encore basé sur Android 11Par conséquent, les téléphones n’iront pas au-delà d’Android 10. Ils ne recevront pas les applications et les services de Google car Huawei continue de se heurter au veto des États-Unis.

Partager Voici les téléphones Huawei qui seront mis à jour vers EMUI 11 dans sa version stable