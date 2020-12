Assassin’s Creed Valhalla, le nouvel opus de la franchise, est arrivé en battant des records

Le mois de novembre est arrivé un péché, étant un mois au cours duquel non seulement il y a eu le lancement de deux nouvelles consoles: PlayStation 5 et Xbox Series X / S, mais aussi la première de nombreux jeux pour les deux générations qui coexistent actuellement sur le marché. Aujourd’hui, l’Association espagnole des jeux vidéo a révélé le jeux les plus vendus de novembre, étant Assassin’s Creed Valhalla pour PS4, le plus réussi suivi de FIFA 21, sorti en octobre dernier, et de Call of Duty: Black Ops Cold War, une autre des sorties vedettes du mois.

Les jeux les plus vendus en novembre 2020

ASSASSIN’S CREED VALHALLA (PS4) FIFA 21 (PS4) CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR (PS4) ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS (SWITCH) SPIDER-MAN: MILES MORALES (PS5) MARIO KART 8 DELUXEULE (SWITCH) HYRORS WARRIORS: AGE OF CALAMITY (SWITCH) ASSASSIN’S CREED VALHALLA (XBOX SERIES) SUPER MARIO 3D ALL-STARS (SWITCH) SPIDER-MAN: MILES MORALES (PS4)

Jeux PS5 les plus vendus en novembre 2020

SPIDER-MAN: MILES MORALES ASSASSIN’S CREED VALHALLA CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR DEMON’S SOULS SACKBOY: UNE GRANDE AVENTURE GODFALL NBA 2K21 WATCH DOGS: LEGION MORTAL KOMBAT 11 10.PLANET COASTER: CONSOLE EDITION

Jeux PS4 les plus vendus en novembre 2020

ASSASSIN’S CREED VALHALLA FIFA 21 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR SPIDER-MAN: MILES MORALES WATCH DOGS: LEGION MARVEL’S AVENGERS GRAND THEFT AUTO V CRASH BANDICOOT 4: IL EST ENVIRON TEMPS LE DERNIER PARTIE II STAR WARS: SQUADRONS

Les jeux Nintendo Switch les plus vendus en novembre 2020

ANIMAL CROSSING: NOUVEAUX HORIZONS MARIO KART 8 DELUXE HYRULE WARRIORS: AGE OF CALAMITY SUPER MARIO 3D ALL-STARS MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION RING FIT ADVENTURE JUST DANCE 2021 51 NOUVEAUX JEUX MONDIAUX SUPER MARIO PARTY SUPER MARIO BROS. U DELUXE NEO

Les jeux Xbox Series les plus vendus en novembre 2020

ASSASSIN’S CREED VALHALLA CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR YAKUZA: LIKE A DRAGON PLANET COASTER: CONSOLE EDITION JUST DANCE 2021 NBA 2K21 GEARS TACTICS MORTAL KOMBAT 11 XIII DIRT 5

Jeux Xbox One les plus vendus en novembre 2020

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR FIFA 21 REGARDER LES CHIENS: LEGION MARVEL’S AVENGERS FORZA HORIZON 4 GRAND THEFT AUTO V STAR WARS: SQUADRONS MINECRAFT DUNGEONS RED DEAD REDEMPTION 2 CRASH BANDICOOT 4: IL EST PRESQUE TEMPS

Jeux PC les plus vendus en novembre 2020

FARMING SIMULATOR 19 FOOTBALL MANAGER 2021 MINECRAFT ASSASSIN’S CREED VALHALLA MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR FIFA 21 LES SIMS 4 ANNO 1800 ASSASSIN’S CREED ODYSSEY F1 2020