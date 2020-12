Les classements de voitures au Mexique ont un impact énorme sur les marques, ils peuvent faire la différence entre le choix des consommateurs. Par exemple, dans le cas des voitures les plus volées du pays, récemment Association des compagnies d’assurance mexicaines (À MES) a révélé qu’en moyenne, 197 véhicules assurés ont été volés par jour au cours de la dernière année, mais que, l’année dernière, 42% du nombre total de voitures volées ont été récupérés, le pourcentage le plus élevé depuis 2016.

Les unités les plus violemment volées sont: Kia Sportage; Mazda CX5; Toyota Hilux PickUp; Rio de Kia et Ibiza de Seat. Pendant ce temps, les cinq voitures les plus volées sont: Nissan Versa, Nissan NP300, Nissan Tsuru, Chevrolet Aveo et Moto 111-250.

Cela peut faire une différence dans une industrie touchée par la contingence, puisque la production et les exportations ont chuté en avril et mai au-dessus 90 pour cent, le plus grand de l’histoire puisqu’il existe un record.

C’est pourquoi il est important de citer également les voitures les plus sûres, selon l’association civile El Poder del Consumidor, ainsi que le programme d’évaluation des nouveaux véhicules pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Latin NCAP), qui a identifié les voitures sur le marché mexicain. avec de plus en moins de sécurité pour les passagers.

Nous vous recommandons:

Compte tenu de cela, The Power of the Consumer a présenté le site Web How safe is your car, qui propose une analyse de 173 modèles de voitures correspondant à 2020-2021, afin que la société acquière un véhicule de manière plus consciente et informée, en fonction de la sécurité qu’il offre aux passagers.

plus de sécurité sur le marché mexicain, démarquez-vous avec 5 étoiles pour la protection des adultes et des enfants, les modèles: Volkswagen Jetta, Toyota Corolla, Seat Ateca, Volkswagen Golf, SEAT Arona, Volkswagen Virtus, Volkswagen T-Cross, SEAT Ibiza, Toyota RAV4, Toyota Hilux et Chevrolet Onix.

Parmi les modèles de voitures 2020 et 2021 testés, ceux qui offrent le moins de sécurité sont: Mitsubishi l200 – 0 étoiles pour la sécurité des adultes et 2 étoiles pour la sécurité des enfants, Chevrolet Spark – 0 étoiles pour les adultes et les enfants, GM Beat – 0 étoiles pour les adultes et les enfants, Hyundai Accent – 0 étoiles pour la protection des adultes et 1 pour les mineurs, Nissan March – 1 étoile pour les passagers adultes et 2 pour les enfants et Fiat Mobi – 1 étoile pour les passagers adultes et 2 pour les enfants

Pour mesurer la sécurité des véhicules, la commande de sécurité électronique, les freins ABS, les coussins gonflables, les ceintures de sécurité, les ancrages du système de retenue pour enfants, l’assistance au freinage (BA) et le freinage d’urgence autonome (AEB) ont été évalués dans les versions la plus basique des voitures.