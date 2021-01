Le Samsung Galaxy A32 5G présenté officiellement par Samsung: c’est le terminal 5G le plus économique du constructeur coréen.

Écrit par David Freire sur Samsung Galaxy

Le fabricant coréen Samsung est bien conscient de l’importance du milieu de gamme dans le volume des ventes chaque année et c’est pourquoi il continue de nourrir cette gamme avec de nouveaux terminaux.

Lorsqu’il reste un jour pour que le Samsung Galaxy S21 soit présenté en société, le constructeur coréen vient de présenter aujourd’hui le Samsung Galaxy A32 5G, un terminal milieu de gamme avec connectivité 5G et un design innovant dans son module de caméra arrière.

Samsung Galaxy A32 5G: écran de 6,5 pouces, connectivité 5G, caméra arrière quadruple et batterie de 5000 mAh

Il y a quelques jours, nous avons révélé toutes les informations qui avaient été divulguées du Samsung Galaxy A32 5G qui a déjà été officiellement présenté par Samsung et dont nous connaissons déjà toutes ses caractéristiques et spécifications.

Tout d’abord, nous devons indiquer que ce Samsung Galaxy A32 5G est le terminal le plus économique avec la connectivité 5G du fabricant coréen mais si vous voulez plus d’alternatives, nous parlerons déjà des 7 meilleurs téléphones Samsung avec 5G.

Le Samsung Galaxy A32 5G a un design continu par rapport aux anciens membres de la gamme A avec une face avant où l’écran en occupe une grande partie et une partie arrière où l’on peut voir un module avec quatre caméras arrière intégrées dans le châssis du terminal lui donnant donc plus d’importance aux caméras.

La taille de ce terminal est assez équilibrée car elle a des dimensions de 164,2 × 76,1 × 9,1 millimètres et un poids de 205 grammes.

Ce Samsung Galaxy A32 5G équipe un Écran TFT Infinity-V de 6,5 pouces avec résolution HD + Affranchi dans sa partie supérieure par une encoche de type goutte où se trouve sa caméra frontale.

Le moteur de ce terminal est un processeur à 8 cœurs, dont le modèle n’a pas encore été révélé bien que selon les fuites, celui choisi serait le Mediatek Dimensity 720 avec connectivité 5G.

Ce processeur est livré avec trois versions de 4,6 et 8 Go de RAM et une seule version de 128 Go de stockage interne extensible par cartes microSD jusqu’à 1 To.

Dans la section photographique, ce Samsung Galaxy A32 5G dispose d’un module de 4 caméras arrière composé d’un capteur principal 48 mégapixels avec ouverture focale f / 1,8, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels avec ouverture focale f / 2.2, un capteur macro de 5 mégapixels avec ouverture focale f / 2,4 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec ouverture focale f / 2.4.

De son côté, la caméra frontale de ce terminal Samsung milieu de gamme dispose d’un seul capteur 13 mégapixels avec ouverture focale f / 2.2.

Ce Samsung Galaxy A32 5G se distingue également par son Batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 15 W, lecteur d’empreintes digitales sur le côté, Wifi, Bluetooth, GPS et Android 10 en tant que système d’exploitation fonctionnant sous sa propre couche de personnalisation Une interface utilisateur 2.5.

Disponibilité et prix

Le Samsung Galaxy A32 5G sera disponible en 4 couleurs: noir, blanc, bleu et violet mais nous ne connaissons toujours pas à la fois sa date de commercialisation et son prix officiel.