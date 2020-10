Apple One vient de débarquer en Espagne. C’est le service d’abonnement Apple qui regroupe le reste des services Applecomme Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et le stockage iCloud.

On va te dire quels sont leurs prix, les différences entre les plans qu’il comprend et comment contracter Apple One facilement depuis votre mobile ou iPad.

Tarifs et services inclus dans Apple One en Espagne

Apple One regroupe Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et iCloud. C’est un service d’abonnement mensuel qui nous donne accès aux différents services avec un paiement mensuel. L’objectif est de réduire le prix qu’il nous coûterait d’avoir les différents services séparément, en plus d’inclure un forfait familial pouvant être partagé avec jusqu’à cinq personnes.

Nous avons deux plans: individuel et familial. Avec ce dernier, nous pouvons partager le compte avec jusqu’à cinq personnes

Le nouveau service d’Apple comprend deux modèles d’abonnement: le plan individuel et le plan familial. Ils incluent les mêmes services, mais dans le cas du plan familial, nous avons certains avantages.

Individuel | 14,95 euros au mois. Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 50 Go dans iCloud

Famille | 19,95 euros par mois. Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 200 Go dans iCloud. Jusqu’à 5 personnes.

Comme vous pouvez le voir, les deux modèles d’abonnement incluent Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et iCloud. La principale différence est que le plan familial permet d’accéder à 200 Go dans iCloud et peut être partagé avec jusqu’à cinq personnes. Le prix est de 14,95 euros par mois dans le plan individuel et de 19,95 euros dans le cas de la famille.

Comment obtenir Apple One

On peut accéder à Apple One en quelques secondes depuis l’iPhone ou l’iPad, car il n’y a que trois étapes simples à suivre une fois que nous ouvrons l’App Store.

Nous ouvrons l’application App Store sur votre iPhone ou iPad. Appuyez sur votre photo en haut à droite de l’écran. Appuyez sur Abonnements. Nous avons tapoté sur Get Apple One.

Avant d’embaucher Apple One nous pouvons accéder gratuitement à une période d’essai d’un mois. Après la période d’essai, les 14,95 euros pour le plan individuel ou les 19,95 euros pour le plan familial commenceront à être facturés dans le mode de paiement que nous avons configuré.

Partager Apple One est maintenant disponible en Espagne: ce sont ses prix et services qu’il comprend