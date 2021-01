Malgré tout, il est toujours possible de trouver des téléphones Huawei avec les services Google.

À moins que la situation avec les États-Unis ne tourne à 180 degrés, il est très probable que 2021 sera la dernière année où nous voyons Téléphones Huawei lancés avec les services et applications Google. Et est-ce que pour y parvenir, la société chinoise a été contrainte de réutiliser les appareils des années précédentes – à partir du moment où le veto n’était pas encore en vigueur – légèrement mis à jour, et qu’à l’époque, ils pouvaient obtenir la certification de Google pour intégrer des applications telles que le Google Play Store.

En fait, aujourd’hui il est encore possible trouver des téléphones Huawei relativement modernes avec des services Google installés. Dans ce guide, nous passons en revue certains des produits les plus recommandés que vous puissiez acheter au milieu de 2021.

Huawei P30 Pro nouvelle édition

Il est fort possible que le Huawei P30 Pro nouvelle édition être la meilleure option de tout le catalogue Huawei pour tous ceux qui ne sont pas prêts à se séparer des services Google. À l’époque, le P30 Pro était l’un des meilleurs téléphones mobiles du marché, avec l’un des appareils photo les plus polyvalents et les plus avancés que nous ayons vus sur un téléphone mobile à ce jour. Avec cette “Nouvelle Edition”, Huawei renouvelle légèrement l’apparence physique grâce à un nouvelle finition mate Semblable à celui que nous avons vu dans le Huawei P40, et il conserve tout ce qui rendait le modèle original spécial, y compris les applications Google dans son logiciel basé sur EMUI 10.1.

Aujourd’hui encore, ses spécifications le placent comme un haut de gamme capable de tenir debout sans gâcher certains des derniers modèles, et sans aucun doute son système de caméra a encore beaucoup de guerre à mener. À un prix bien inférieur à celui des modèles de la série P40, c’est une très bonne option à envisager cette année.

Huawei P30 Lite nouvelle édition

Bien entendu, la marque ne pouvait pas manquer l’occasion de renouveler l’un de ses meilleurs vendeurs de l’année dernière, le Huawei P30 Lite. Comme pour le P30 Pro New Edition, ce renouvellement du P30 Lite maintient la conception et une grande partie des spécifications de la variante originale, mais ajoute plus de mémoire et améliore sa caméra frontale pour les selfies et les appels vidéo. Tout cela, tout en maintenant le prix réduit qui définit la série Lite, et bien sûr, avec les services et applications Google inclus dans votre logiciel.

Si le modèle d’origine était déjà recommandé, cette édition, avec des améliorations en termes de mémoire et de photographie, c’est encore plus vrai, même au milieu de 2021, alors que le P40 Lite est déjà disponible sur le marché.

Huawei P Smart 2020

Et pour ceux qui recherchent un modèle encore moins cher que les précédents, qui ont encore une fiche technique relativement à jour et des services Google dans son logiciel, le Huawei P Smart 2020 peut être la meilleure option.

Il s’agit d’une édition renouvelée du best-seller abordable de Huawei, avec un écran Full HD + de 6,2 pouces, un processeur Kirin 710F, une double caméra arrière et une batterie de 3400 mAh. Tout cela, au prix de moins de 200 euros.