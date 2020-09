Les astronomes ont observé ce qu’ils croient être un système à trois étoiles dans l’espace entouré d’un disque chaotique de poussière qui pourrait former des planètes.

Les étoiles tournent en orbite et le disque de poussière est déchiqueté dans différentes directions.

Les chercheurs pensent qu’il y a suffisamment de matière en orbite autour de ces étoiles pour former 30 Terres.

Sur Terre, nous voyons une grande étoile, le Soleil, et tout un tas de minuscules au loin. La science-fiction a longtemps promis qu’il y avait des planètes en orbite autour de plusieurs étoiles, et la science l’a rapidement confirmé. Maintenant, dans ce qui pourrait être une découverte unique en son genre, les chercheurs pensent avoir repéré un système à trois étoiles avec beaucoup de matériel pour créer des exoplanètes.

La recherche, qui a été publiée dans la revue Science, ne peut rien nous offrir de concluant sur la voie d’un «monde à la Tatooine», mais elle nous taquine avec cette possibilité. Y a-t-il une planète cachée dans la masse de poussière et de débris? Nous ne pouvons que nous demander.

Comme l’expliquent les scientifiques dans l’article, le trio d’étoiles a été découvert à l’aide du très grand télescope de l’Observatoire austral européen, avec l’aide de l’Atacama Large Millimeter / submillimeter Array. C’est beaucoup de puissance de regard cosmique au travail, et ce que les chercheurs ont repéré était la preuve d’un système à trois étoiles déchirant un disque de poussière et de matière qui normalement continueraient à former des planètes et des lunes.

En règle générale, lorsqu’une étoile se forme, elle attire le matériau à proximité – ou parfois ce matériau attend déjà en orbite autour de l’étoile, selon l’endroit où il s’est formé. Au fil du temps, le matériau prend la forme d’un disque où la matière se rassemble en sphères de plus en plus grandes. Ces orbes se heurtent parfois les uns aux autres, tandis que d’autres petits morceaux forment des lunes qui se retrouvent piégées en orbite autour de corps plus grands. C’est une danse délicate, mais lorsque vous ajoutez deux autres étoiles au mélange, les choses deviennent vraiment folles.

Dans ce cas, le disque lui-même contient une tonne de matériau prêt pour la fabrication de la planète. Les chercheurs croient qu’il y a pas moins de 30 masses terrestres de poussière et de débris là-bas, tourbillonnant autour du trio d’étoiles alors que les étoiles elles-mêmes se tordent et se retournent.

Mais qu’est-ce qui a perturbé le disque de poussière? Est-ce simplement les étoiles elles-mêmes ou y a-t-il une énorme planète qui se cache là-bas, jetant des choses? C’est ce que les utilisateurs ne savent toujours pas. Les simulations suggèrent qu’il est possible que les orbites des étoiles les unes autour des autres suffiraient à jeter la poussière dans le chaos qu’elles observent, tandis que d’autres chercheurs affirment qu’une planète doit être responsable de la destruction de l’anneau de poussière.

Tout ce qui se passe réellement dans le système à trois étoiles, cela ne ressemble à rien de ce que les astronomes ont pu observer auparavant. S’il y a vraiment une planète qui fouette autour de cette collection d’étoiles chaotiques, je parie que la vue de sa surface serait quelque chose de spécial.

