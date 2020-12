Ce tatouage de Zoro de One Piece est sensationnel

Un tatouage dans le meilleur style One Piece

Vous êtes-vous déjà demandé lequel est votre personnage préféré en un seul morceau? La réponse est sûrement très difficile, car la série a un grande diversité de personnages qui rendent la sélection compliquée.

Cependant, l’un des favoris est Zoro, une chasseur de pirate et l’un des épéistes les plus puissants de la saga. Grâce à son incroyable habileté avec les katanas, aucun rival ne peut lui résister. Par conséquent, un fan d’anime – nommé Asxxulc – a voulu rendre hommage à tout ce que ce personnage représente à travers un fascinant Tatouage sur le bras. Ensuite, vous pouvez les détails du travail.

Je voulais partager avec vous mon nouveau tatouage Zoro! de OnePiece

Le tatouage comporte un style noir et blanc très similaire aux dessins animés de manga, et dans la vidéo, vous pouvez voir une grande partie du corps de Zoro couvrant de manière parfaite le visage et le torse du personnage. De plus, il présente différents détails tels que: katanas, kimono et certaines fleurs de Sakura.

Image vedette | A-static.besthdwallpaper

