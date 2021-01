Après Naruto, Sasuke est l’un des personnages les plus appréciés des adeptes de la série. Son intrigue complexe, les circonstances auxquelles il a été confronté et son choix de routes n’a pas seulement été la raison pour laquelle il est devenu si populaire. En tant que survivant du massacre du clan Uchiha, il est un utilisateur unique de capacités telles que le Sharingan et porte actuellement le Rinne Sharingan, l’expression oculaire ultime, dans l’un de ses yeux.

Heureusement, les derniers événements de Naruto ont poussé Sasuke à abandonner le chemin de la haine et de la vengeance. Maintenant, il se consacre à la protection des habitants de Konoha et aidez à mettre fin à toutes les menaces qui pourraient briser la paix dans le monde ninja. Et comme sa vie a été si spectaculaire, un utilisateur de Reddit a décidé de partager son dernier tatouage, et peut-être son préféré:

Mon nouveau tatouage préféré de r / Naruto

«Frankyocean» nous a ravis avec son dernier tatouage où nous voyons la forme d’un kunai, les couteaux de lancer utilisés par les ninjas, et à l’intérieur une partie du visage de Sasuke.

