Dans le monde de anime et manga Il existe des techniques de dessin notoires et diverses qui se sont perfectionnées et se sont diversifiées au fil des décennies, à tel point qu’aujourd’hui de nombreuses franchises se différencient et se caractérisent par leur façon de dessiner marquée, et si différentes les unes des autres, ce qui est impressionnant ici, c’est que ce tatoueur se spécialise dans le gaufrage de divers anime sur la peau et le fait de manière spectaculaire.

Ce tatoueur a publié dans son Compte Instagram Son large éventail d’œuvres et elles proviennent toutes de célèbres séries animées que les adeptes veulent incarner sur la peau, elles ont toutes l’air exact du dessin original, car ce tatoueur est un spécialiste des lignes d’anime et les a toutes étudiées, bien que les franchises ont des caractéristiques entre eux, chacun d’entre eux est identique au dessin de son créateur original.

La preuve est quand on voit des tatouages ​​à partir d’une simple gamme de dessins comme le joli Shinshan, des dessins plus complexes comme Madara de Naruro, même un petit Miauler minimaliste, le tout avec une grande habileté. Son portfolio est rejoint par des personnages en cuir tels que Serena de Sailor Moon, Courage de Courage le chien lâche, Un habitant du bas de bikini de Bob l’éponge, Evangelion, Goku et même un coloré Kid gohan de Dragon Ball.

Alex Hopkins Il est situé à Tulsa et vous pouvez voir tout son travail sur son compte Instagram et visiter son studio pour lui faire faire quelque chose d’incroyable pour vous dans son meilleur travail d’anime.

