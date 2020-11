Il coûte moins de 150 euros, est équilibré et dispose d’une énorme batterie.

Grâce à l’une des offres AliExpress, vous pouvez obtenir le OPPO A9 2020 pour seulement 145 euros.

On parle de sa version globale, qui vient avec quelques très intéressants 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Cette offre sera disponible prochainement 11 novembre, date à laquelle le Journée mondiale du shopping sur AliExpress.

Ce que tu devrais faire c’est ajoutez l’appareil à votre panier aujourd’hui et l’acheter le jour indiqué en appliquant le coupon 11112020ES10.

Le terminal OPPO arrive avec un écran IPS de 6,5 pouces et une résolution HD +. Vous n’aurez aucun problème avec ça Snapdragon 665 de Qualcomm, qui fonctionne bien dans la plupart des situations.

De plus, il a quelques pas négligeables Stockage de 128 Go. Il faut souligner sa batterie, qui avec 5000 mAh, il vous donnera jusqu’à 2 jours d’utilisation.

Qualcomm Snapdragon 6654 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran HD IPS 6,5 ″ + 4 caméras arrière Batterie 5000 mAh Prise 3,5 mm, radio FM, NFC