Abbott Laboratories a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA pour son test rapide COVID-19 qui coûte 5 $ et renvoie les résultats en 15 minutes.

Le test rapide BinaxNOW a à peu près la taille d’une carte de crédit, ne nécessite aucun équipement supplémentaire et Abbott prévoit d’expédier des dizaines de millions de tests en septembre.

Les États-Unis ont eu une réponse désastreuse au COVID-19, mais un test comme celui-ci pourrait améliorer la situation.

Aucun pays n’a eu de réponse plus désastreuse à la pandémie du nouveau coronavirus que les États-Unis. Au 27 août, plus de 5,8 millions d’Américains avaient été testés positifs au COVID-19 et près de 180000 étaient décédés, selon les dernières données de l’Université Johns Hopkins. Ce sont tous deux des records du monde et il est pratiquement impossible d’ignorer à quel point le gouvernement fédéral n’était pas préparé et ne voulait pas faire face à une crise de cette ampleur.

Il n’y a pas de fin en vue à l’épidémie américaine, avec toujours en moyenne plus de 40000 cas par semaine, mais plus de tests serait un pas dans la bonne direction, et un nouveau test des laboratoires Abbott pourrait considérablement accélérer le taux de tests administrés chaque jour et le vitesse à laquelle les résultats sont renvoyés. Mieux encore, la carte BinaxNOW COVID-19 Ag d’Abbott se vend à seulement 5 $, et la société prévoit d’expédier des dizaines de millions de tests rien qu’en septembre.

Des centaines de milliers de tests de diagnostic COVID-19 sont effectués chaque jour aux États-Unis, mais cela peut prendre des jours, voire des semaines, pour obtenir vos résultats, selon l’endroit où vous vivez. Le test rapide BinaxNOW d’Abbott ne nécessite aucun équipement et fournit des résultats en 15 minutes environ, ce qui signifie que vous saurez si vous avez ou non COVID-19 avant même de quitter le cabinet du médecin, et vous pouvez prendre les mesures appropriées immédiatement.

Abbott lance également une application mobile gratuite pour les appareils iPhone et Android qui permet aux personnes dont le test est négatif d’afficher un laissez-passer de santé numérique temporaire qui est renouvelé à chaque fois qu’ils sont testés.

«Nous avons intentionnellement conçu le test BinaxNOW et l’application NAVICA afin de pouvoir proposer une solution de test complète pour aider les Américains à se sentir plus confiants quant à leur santé et leur vie», a écrit Robert B. Ford, PDG et président d’Abbott, dans un communiqué de presse. «BinaxNOW et l’application NAVICA nous offrent un test abordable, facile à utiliser et évolutif, ainsi qu’un outil de santé numérique complémentaire pour nous aider à avoir un peu plus de normalité dans notre vie quotidienne.»

La Food and Drug Administration des États-Unis a émis mercredi une autorisation d’utilisation d’urgence pour le test rapide. L’étude clinique que la société a soumise avant l’EUA a montré que le test avait une sensibilité de 97,1% et une spécificité de 98,5% chez les patients soupçonnés d’avoir COVID-19 dans les sept jours suivant les symptômes.

Avec des dizaines de millions de tests BinaxNOW expédiés le mois prochain et Abbott prévoyant de passer à 50 millions en octobre, découvrir si vous êtes infecté ou non devrait être beaucoup moins intimidant et prendre beaucoup de temps à l’automne.

Comme nous le savons, un nombre important de personnes atteintes du nouveau coronavirus ne présentent jamais de symptômes, et certains des symptômes les plus courants sont également communs à d’autres virus. Mais avec ce test rapide, beaucoup plus d’Américains pourront savoir s’ils sont malades le jour même où ils sont testés, et ils peuvent s’isoler jusqu’à ce qu’ils se remettent du COVID-19. Cela pourrait être la première étape vers une reprise plus prononcée de la pandémie aux États-Unis.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.