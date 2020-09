Apple TV + lancera vendredi les trois premiers épisodes d’une nouvelle série de thrillers d’espionnage appelée Téhéran.

L’émission parle d’un agent du Mossad qui se rend sous couverture pour une mission dangereuse à Téhéran.

Apple diffusera de nouveaux épisodes de la série chaque semaine, tous les vendredis, après avoir ajouté les trois premiers au service de streaming ce vendredi.

Pendant les dix premières minutes environ de la nouvelle série d’espionnage originale Téhéran Apple TV + – qui fait ses débuts sur le service de streaming ce vendredi 25 septembre – il ne se passe pas grand-chose dans l’action, mais je me suis retrouvé à peine capable de respirer.

Je suis assez accro au genre espion, juste pour éliminer ça en premier. Je travaille actuellement à travers True Spies, par exemple, un podcast raconté par les actrices Hayley Atwell et Vanessa Kirby qui offre exactement ce que le titre suggère: un récit d’histoires vraies de la vie de vrais espions, couvrant tout de la guerre froide à la guerre contre le terrorisme des années 2000. De même, chaque fois que des romanciers comme Daniel Silva, David Ignatius et John le Carré – tous maîtres du genre thriller d’espionnage – sortent quelque chose de nouveau, ce livre est entre mes mains dès le premier jour. Tout cela pour dire que quand j’ai entendu dire que le rival d’Apple Netflix avait décroché un thriller d’espionnage de l’écrivain Moshe Zonder (qui a également travaillé sur Fauda, ​​un autre magnifique thriller d’espionnage israélien diffusé sur Netflix et qui vient d’être relancé pour une quatrième saison. ), Je comptais les jours.

Laissons mon verdict tôt le matin: si vous êtes comme moi, mettez Téhéran dans votre rotation incontournable. Cette série Apple TV + a facilement comblé le trou de la taille de la patrie dans ma vie et, à mon avis, est en fait une amélioration à bien des égards par rapport à la série à succès très célèbre de Showtime.

En tout cas, revenons à ces premiers instants de Téhéran qui m’ont immédiatement accroché. Parce que cela est référencé dans la bande-annonce ainsi que dans le matériel promotionnel d’Apple pour la série, il n’est pas gâché de révéler que dans les premiers instants de l’épisode 1 (intitulé Emergency Landing in Téhéran), les assistants techniques du Mossad israélien ont partiellement gâché un vol d’une compagnie aérienne commerciale en route vers l’Inde. Par conséquent, une décision est prise de faire atterrir rapidement l’avion en route à Téhéran, où les passagers seront transférés sur un autre avion pour continuer leur voyage.

Vous pouvez voir où cela va.

J’ai rapidement supposé qu’il s’agissait d’une couverture afin d’insérer l’héroïne de Téhéran, un hacker israélien nommé Tamar, dans la ville, où elle travaillerait tranquillement pour accomplir une mission dangereuse dont je ne veux pas trop en dire.

Les meilleurs thrillers d’espionnage, à mon avis, équilibrent un regard fascinant sur le métier que nous ne voyons pas – un aperçu du monde secret derrière le rideau, pour ainsi dire – mélangé au caractère aléatoire de la vie ordinaire. Les événements se déroulent rarement à 100% de la façon dont vous les planifiez, et c’est formidable quand une émission comme celle-ci embrasse cette réalité. À savoir: les Israéliens avaient tout prêt à partir. Notre hacker, incognito, est assis dans l’avion à côté d’un handler alors que le premier épisode démarre. Les geeks avaient suffisamment fait leur supercherie pour amener l’avion à atterrir là où ils en avaient besoin, à Téhéran.

Tout le monde pensait que cette chose impossible était mise en mouvement et sur le point de se dérouler sans accroc.

Et puis… deux adolescents israéliens montent à bord de l’avion à la dernière minute. Un mec et une fille, elle porte une veste sportive, des écouteurs autour du cou et une chemise qui dit «Génial» en lettres vives.

Vous vous souvenez de ce qui va se passer?

À l’heure fixée, la voix du capitaine passe par les haut-parleurs, indiquant aux passagers qu’il y a eu un problème mécanique. Mais ne vous inquiétez pas – juste un rapide changement d’avion à Téhéran, et ensuite tout le monde sera de retour dans le ciel et en route.

Les adolescents – qui ont peut-être au début de la vingtaine, mais qui ont l’air assez jeunes, malgré tout – se regardent avec des visages pâles. Ils sont tous les deux israéliens. En aucun cas, ils ne peuvent atterrir sur le sol iranien, se lever d’un siège et marcher volontairement dans un aéroport iranien, avec des citoyens iraniens qui s’affairent autour d’eux (et la police secrète iranienne sans doute à proximité). Inutile de dire qu’ils paniquent en silence.

L’avion atterrit. Tout le monde descend, sort de la cabine et descend le pont à réaction.

La caméra se retourne à l’intérieur. Les deux enfants israéliens n’ont pas bougé. Ils sont littéralement figés sur leur siège, les deux regardant droit devant eux. Ni l’un ni l’autre ne disant un mot. Je vais être honnête, j’ai en quelque sorte senti mes propres jambes geler un peu. En tant qu’américain, il n’y a aucun moyen pour moi de me lever de ce siège.

Finalement, un employé de la compagnie aérienne se dirige vers eux, leur expliquant calmement qu’ils doivent tous les deux se lever. Tout ira bien. Je vous escorterai moi-même. Tout ira bien. Tu verras. Et en plus – si vous ne vous levez pas, je vais devoir appeler à l’aide, et vous ne le voulez absolument pas.

Lentement, les deux enfants rassemblent leurs affaires. Ils commencent à se promener dans l’allée de l’avion désormais vide. Hors de la cabine. En bas du pont à réaction.

Ils sont presque à la fin.

Et puis une poignée d’agents iraniens à l’air sérieux passe du coin de la rue et en vue, exigeant leurs passeports.

La fille vomit. Cela ne peut pas arriver. Ce ne sont que deux enfants israéliens ordinaires, censés être en route pour les vacances. Et maintenant, d’une manière ou d’une autre, ils ont atterri et se sont retrouvés littéralement sur le sol iranien, sur le point d’être transportés vers Dieu sait où.

Je ne gâcherai pas le reste, mais il suffit de dire que cette interaction met en mouvement le reste des événements de la série de 8 épisodes. Faire de Téhéran un autre ajout intéressant à l’inventaire de contenu Apple TV + en croissance lente, alors que le service approche de son premier anniversaire.

Source de l’image: Apple

Dans l’ensemble, j’ai trouvé que Téhéran était tendu et passionnant, tout en n’étant pas trop violent ou dérangeant. Et, je devrais ajouter, il s’agit presque exclusivement d’espionnage – ce n’est pas, comme nous l’avons vu avec Homeland, une série remplie de mésaventures exagérées et de drames relationnels de ses personnages principaux alors qu’il se trouve aussi, oh oui, une émission d’espionnage aussi.

En termes de distribution, le spectacle met en vedette une jeune actrice israélienne nommée Niv Sultan (Flawless, She Has It, Temporally Dead), l’acteur acclamé par la critique Shaun Toub (Homeland, Crash), la star internationale Navid Negahban (Homeland, Legion, Aladdin), Shervin Alenabi (Bagdad dans mon ombre), Liraz Charhi (Un quatuor tardif) et Menashe Noy (Big Bad Wolves, Gett: Le procès de Viviane Amsalem).

Apple s’est associé à Cineflix Rights et au réseau israélien Kan 11 pour coproduire Téhéran. La série a été créée par Zonder, Dana Eden et Maor Kohn, et elle a été dirigée par Daniel Syrkin. Omri Shenhar est écrivain aux côtés de Zonder. Les producteurs exécutifs incluent Zonder, Eden, Shula Spiegel, Alon Aranya, Julien Leroux, Peter Emerson et Eldad Koblenz, et l’émission a été produite par Donna et Shula Productions en association avec Paper Plane Productions, avec la participation de Cineflix Rights et Cosmote TV.

Les trois premiers épisodes de Téhéran apparaissent sur Apple TV + le 25 septembre, après quoi les cinq épisodes restants feront leurs débuts chaque semaine, vendredi.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.