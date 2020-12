Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Nous sommes déjà dans la phase finale de Première frappe vaillante de l’Amérique latine du Sud. Cette date se tiendra à partir d’aujourd’hui, 3 décembre, jusqu’au dimanche 6 décembre. Bien que ce week-end sera la finale officielle. Cela culminera l’histoire de la 128 équipes qui ont participé au début, mais dont seulement 4 restent dans cette instance.

Il y avait 8 équipes dans la dernière phase et 4 d’entre elles sont allées à cette phase finale de play-offs. Il s’agit de DKS Esports, Estral Esports, Rebirth Esports et 9Z Team. Le format est “King of the Hill”, où Estral, ayant obtenu la première position, devra attendre en finale. En revanche, Rebirth et 9Z devront jouer une série pour que le vainqueur soit mesuré en demi-finale avec DKS.

Les transmissions de Premier coup vaillant Ils sont maintenant disponibles sur la chaîne officielle Twitch ici. En revanche, ce week-end, les événements auront lieu à 19h pour l’Argentine et le Chili.

