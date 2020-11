Vous n’avez pas besoin de payer trop cher pour obtenir un bon smartphone.

Grâce à l’une des offres de AliExpress vous pouvez acheter le Redmi 9A pour seulement 79 euros.

On parle de sa version globale, qui s’accompagne de 2 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire interne.

La réduction sera disponible à partir de demain, car le Journée mondiale du shopping. Ce que vous devez faire est d’ajouter le Redmi 9A à votre panier aujourd’hui et d’appliquer demain le coupon 11112020ES7.

L’appareil Xiaomi arrive avec un écran IPS de 6,53 pouces et une résolution HD +. Nous parlons d’un smartphone en plastique, mais qui vient avec un design simple et beau que vous pouvez trouver dans différentes couleurs.

Votre cerveau est le MediaTek Helio G25. La batterie de ce Redmi 9A atteint un impressionnant 5000 mAh, vous pouvez arriver à la fin de la journée sans hâte.

MediaTek Helio G25 Octa-core2 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire interne Écran HD IPS 6,53 ″ + batterie 5000 mAh avec chargement rapide via prise 10W 3,5 mm, radio FM et appareil photo 13 MP