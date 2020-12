Avec son grand écran et son processeur puissant, vous ne voudrez rien chercher d’autre.

Quand Xiaomi se concentre sur détruire le marché le positionnement de ses bornes y parvient. Et cela a été le cas avec ça Xiaomi Mi 10 Lite 5G en 2020, ce qui a obligé le reste des fabricants à installer les batteries et à déplacer le Technologie 5G au reste des gammes et ne se concentrant pas uniquement sur le haut de gamme.

Ce Xiaomi Mi 10 Lite 5G tombe à 239 euros pour vous offrir l’un des meilleurs achats Ce que vous pouvez faire à ces dates, soit pour vous-même, soit pour offrir à Noël à l’être cher qui en a besoin. Cela suppose une diminution par rapport aux 349 euros qu’il coûte sur son site officiel, donc l’opportunité est pratiquement unique.

Utilisez le coupon TSBES10 pour une remise de 10 € de plus au prix indiqué.

Pourquoi cela et pas le Mi 10T Lite

Il est vrai que les deux terminaux sont très similaires, ils ont tous deux la 5G et un processeur similaire, mais ne voulez-vous pas avoir le mobile qui a ouvert la voie au reste à cet égard? En outre, ce Mi 10 Lite 5G n’a rien à envier au Xiaomi Mi 10T Lite, ni à la plupart des gammes milieu et milieu de gamme qui règnent actuellement sur le marché.

Nous parlons d’un terminal avec un Pantalon Amoled de 6,57 pouces avec une résolution Full HD + et un 4,300,000: 1 contraste ultra-élevé et technologie HDR10 +. En outre, son excellent processeur Snapdragon 765G et ses 6 Go de RAM Ils peuvent gérer tout ce que vous lui lancez: des applications d’édition, des vidéos 1080p avec Dolby Vision et des jeux puissants et frais.

En revanche, l’autonomie de sa batterie a été estimée à environ 2 jours grâce, en partie, à sa 4 160 mAh Qu’est ce qui ne va pas avec ça. Et si nous en manquons, nous avons une charge rapide à 20W qui résoudra la journée pour nous. Votre connectivité NFC, prise jack 3,5 mm les écouteurs et la dernière couverture 5G en font un achat indispensable aujourd’hui, et bien plus encore à ce prix.

Et si vous l’aviez voulu, ce Xiaomi Mi 10 Lite 5G a un caméra arrière quad spectaculaire 48 MP (standard), 8 MP (grand angle), 2 MP (mode portrait) et 5 MP (macro) qui raviront les amateurs de photographie spontanée.

Je n’ai pas douté de toi un seul instant, ça coûte 110 euros de moins que sur son site officiel, est la version mondiale, avec la langue espagnole dans ses tripes, avec Android 10 Q et évolutive vers la prochaine version.

