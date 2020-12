Obtenez l’un des Xiaomi les plus intéressants de l’année, cela peut être le caprice parfait ce Noël.

Grâce à l’une des offres AliExpress, vous pouvez emporter chez vous le Xiaomi Mi 10T pour 344 euros. Ils vous accompagnent 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il vous suffit d’appliquer le coupon CADEAU12 pour bénéficier de la réduction.

L’appareil Xiaomi a un joli design, un écran de 6,67 pouces, l’un des processeurs le plus puissant Qualcomm Oui Connectivité 5G. Ce sont ses caractéristiques les plus importantes.

Ce Xiaomi Mi 10T intègre un grand panneau IPS de 6,67 pouces, résolution Full HD + et 144 Hz. Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 865, l’une des puces les plus puissantes de la scène Android. L’appareil chinois comporte également 4 caméras à l’arrière et une batterie non négligeable de 5 000 mAh avec charge rapide.

Qualcomm Snapdragon 8 656 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran IPS Full HD 6,67 ″ + 4 caméras arrière Batterie de 5000 mAh avec chargement rapide à 33 W USB-C, NFC, radio FM et 5G