Demon’s Souls est l’un des jeux PlayStation 3 que les joueurs tiennent le plus dans leur cœur, que ce soit à cause des innombrables morts ou des paramètres mémorables du jeu. Aujourd’hui, nous vous apportons un comparaison entre l’original Demon’s Souls et la PS5, qui est sur le point d’arriver dans quelques jours.

Le nouveau et amélioré Demon’s Souls sur PS5

Dans la vidéo mise en ligne par la chaîne Cycu1, on peut voir une différence graphique entre l’original Demon’s Souls et sa nouvelle version, et il va sans dire qu’il y en a beaucoup. Non seulement les scènes ont été remodelées, avec des couleurs plus vives, des textures de qualité nettement supérieure, des reflets améliorés et même des détails supplémentaires qui ajoutent de la valeur aux scénarios. Sur le site officiel PlayStation dédié à Demon’s Souls, Sony nous laisse quelques détails supplémentaires:

Découvrez comment le monde sombre et cruel de Demon’s Souls prend vie sur la console PS5 avec des graphismes incroyablement améliorés. Les joueurs pourront choisir entre deux modes graphiques lors de la lecture de Demon’s Souls: le mode 4K et le mode de fréquence d’images élevée.

Même l’apparence des boss a changé dans ce remake de Demon’s Souls, et en plus, le jeu est conçu pour profiter des avantages de DualSense, l’une des pièces fondamentales pour Sony dans cette nouvelle génération.