La marge entre les ordinateurs portables et les appareils portables se réduit à chaque nouvelle génération de gadgets qui arrive sur le marché. Concrètement, l’équipement des tablettes ces dernières années leur permet d’être parfaitement utilisées comme ordinateurs portables, avec l’avantage qu’elles sont plus légères et disposent toutes d’un écran tactile. La seule chose qui est nécessaire, dans de nombreux cas, pour les implémenter en tant qu’ordinateur personnel est de disposer d’un support adapté qui facilite le placement de l’écran.

Bien que de nombreuses housses pour tablettes offrent la possibilité de tenir l’écran à un angle fixe, ce ne sont pas encore des accessoires très stables et d’une hauteur ergonomique difficile. Par conséquent, une excellente alternative est le Support universel pour tablettes de marque Lamicall, qui en plus de son design frappant, bénéficie d’un excellente valorisation pour plus de 14 000 clients sur Amazon: 4,8 étoiles sur 5.

Charnière réglable et ouverture de câble

Avec une hauteur 13,5 cm, ce support permet de placer la tablette à une hauteur parfaite pour une visualisation sur n’importe quel bureau ou surface. A cela s’ajoute son charnière centrale, qui peut être ajusté dans un angle jusqu’à 180 degrés pour trouver la position la plus adaptée à la plupart des situations. De plus, pour éviter que le câble de la tablette ne vous gêne pendant que vous travaillez, il dispose d’un ouverture arrière pour le maintenir en place et même pouvoir le charger pendant que vous l’utilisez.

Ce sont quelques-unes des caractéristiques que le client Juan a appréciées positivement dans son examen: “Il a une mobilité réglable pour ajuster son inclinaison, avec une fixation suffisamment robuste pour ne pas craindre un changement soudain d’angle qui pourrait interférer avec la visualisation de l’appareil.” Aussi, il juge très utile «le détail de l’ouverture en forme de cercle qui facilite le passage du câble de charge».

Corps stable et antidérapant

Construire dans alliage d’aluminium, le support présente une bonne stabilité pour éviter les chutes ou les vibrations excessives. ses centre de gravité bas assure la sécurité, tandis que les languettes qui maintiennent la tablette et le dessous de la base ont caoutchouc pour éviter de glisser involontaire qui met votre appareil en danger.

«Au début, je pensais qu’il pouvait être instable à cause de son centre de gravité», écrit un autre utilisateur sur Amazon, «mais pas du tout: il n’est pas tombé une seule fois et cela empêche tout liquide, par exemple, de mouiller la tablette». De son côté, un autre acheteur souligne que «sa contraction est solide et belle» et que «elle possède des caoutchoucs antidérapants à sa base pour lui donner de la stabilité».

Compatibilité universelle et design raffiné

Le support de Lamicall est compatible avec presque toutes les tablettes, car il s’adapte à Appareils de 5 à 13 pouces, même s’il est utilisé avec des housses de protection. A titre d’exemple, les cas des utilisateurs Ricky Fernández et David Fernández, qui l’utilisent parfaitement pour un iPad 12,9 pouces et une tablette Samsung, respectivement.

Inspiré par la fondation des ordinateurs iMac d’Apple, le design raffiné de ce soutien est une autre de ses forces. La look minimal et moderne Cela fera de votre tablette une présence partout où vous l’utilisez. «Il faut noter que c’est un produit construit en métal et respire la qualité. Donnez une touche iMac à votre iPad », souligne le client Torres.

