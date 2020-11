Après une compétition particulièrement serrée, ce samedi matin (heure locale) il a été annoncé que grâce à la victoire en Pennsylvanie, Biden est le président élu des Etats-Unis.

L’actualité est rapidement devenue le sujet de conversation sur les réseaux sociaux et les médias, des espaces qui après une série de spéculations ont enfin aujourd’hui un vainqueur aux élections.

Hier après-midi, la victoire de Biden a commencé à sembler forte, même en tant que prévision.

Le hashtag #BidenPresident a été l’un des premiers sujets de conversation d’hier après-midi grâce au fait que divers utilisateurs ont déjà placé Biden en tant que président élu.

Cela est devenu encore plus pertinent si l’on considère que ce matin, Nancy Pelosi, l’une des démocrates les plus influentes des États-Unis (USA), selon l’., a qualifié Joe Biden, le candidat de son parti, de «président élire”. Ce qui précède semble suggérer que le fonctionnaire estime que l’ancien vice-président est le vainqueur du concours électoral toujours en cours et sans résultat officiel.

La responsable a comparu devant le parti démocrate il y a quelques heures pour défendre sa position de chef du caucus à la chambre basse du Congrès américain. Dans son discours, elle a respectueusement demandé aux membres de la clique de la réélire pour deux ans de plus. Et il a dit qu’il travaillera en étroite collaboration avec “le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris”.

Désormais avec un résultat favorable pour Biden de 284 voix contre 214, les réseaux sociaux sont redevenus l’épicentre de l’information, d’où divers médias et utilisateurs en général ont pris position avant l’annonce des résultats de l’une des élections les plus proches des États-Unis.

Et après plusieurs jours, l’attente est terminée:

Au revoir, Trump 👋

Joe Biden, président élu des États-Unis pic.twitter.com/UGii0VD8n4 – pictoline (@pictoline) 7 novembre 2020

Célébrons la sortie du petit garçon et combien il est important que Joe Biden ait gagné pour la lutte contre le changement climatique 🥳🥳🥳 pic.twitter.com/SgDA5J0zpB – barbie mattel💋 (@cucurrucucuz) 7 novembre 2020

Les gens célèbrent dans #NewYork Joe Biden le président élu # 46 de #EstadosUnidos 🇺🇸 #cacerolazo pic.twitter.com/5SSLr4Ca5H – Ada Monzón (@adamonzon) 7 novembre 2020

C’est ainsi que sonnent les rues de New York après avoir confirmé le triomphe de Joe Biden pic.twitter.com/5rdzLGuAXk – Sopitas (@sopitas) 7 novembre 2020