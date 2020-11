L’application de l’intelligence artificielle aux appareils électroménagers est de plus en plus courante car elle permet une plus grande autonomie et efficacité et, par conséquent, facilite différentes tâches ménagères. Pour lui, CECOTEC vient de sortir la version la plus intelligente de son aspirateur robot phare Conga 7090 AI.

La principale nouveauté de ce produit par rapport au reste des robots de la firme réside précisément dans son intelligence artificielle qui vous permet de détecter et de reconnaître des objets. Par conséquent, vous êtes en mesure de prendre des décisions de nettoyage comme si c’était une personne. En ce sens, il dispose, par exemple, du système Pet Protect qui détecte les chats et les chiens, et génère une zone de protection autour d’elle et réduire le son pour ne pas les déranger.

Il est également capable d’éviter et d’identifier des objets tels que des chaises, des tapis, des chaussures, des chaussettes, des câbles, des tapis ou des excréments. Il détecte également le encombrement lorsqu’il y a plus de 5 objets sur le sol d’un séjour, émet une notification en temps réel dans l’application, puis examine la zone.

Intelligence artificielle 3Diana

Ce modèle a été développé par l’équipe R&D de la firme valencienne avec 3Diana Artificial Intelligence. ses Processeur Dual Quad Core avec TrustZone et technologie Dual Core Il vous permet de prendre des décisions de nettoyage de plus en plus intelligentes, car, en traitant des millions d’images, vous restez en apprentissage constant face à de nouvelles situations.

La confidentialité du système est totale. Toutes les informations capturées par l’IA Conga 7090 de Cecotec sont traitées et supprimées instantanément. Comparez votre base de données en millisecondes. Chaque nouvelle mise à jour du système améliore la version 3Diana fournir de nouvelles images et fonctionnalités.

De plus, son système de navigation est beaucoup plus précis grâce à la technologie laser, sa caméra RVB et son réseau de capteurs tridimensionnels qui garantissent sa précision. Tout cela vous aide à réagir en quelques millisecondes à des obstacles inattendus.

Merci Assistance de chambre parvient à analyser l’environnement: espaces, types de sols … et prend automatiquement des décisions de nettoyage. Avec iTech LaserCyclone obtenez une navigation intelligente grâce à son capteur laser qui cartographie la maison pour planifier un itinéraire précis et ordonné. Conga 7090 AI vous permet de cartographier la maison pour un nettoyage intelligent par zones, points précis, zones restreintes … et est capable de mémoriser jusqu’à 5 cartes.

Et son Plan de la chambre 3.0 propose des schémas de nettoyage préétablis en fonction du type de pièce et de sol. De même, vous pouvez sélectionner l’ordre et le mode de nettoyage pour chacune des pièces. Désormais plus efficace et plus rapide.

Communication via l’APP

La nouvelle APP de Conga 7090 AI informe sur les décisions de nettoyage, affiche les obstacles sur la carte, suggère des accessoires, propose des plans de nettoyage, analyse plusieurs maisons … Mais elle va plus loin, puisqu’elle établit une communication bidirectionnelle, pouvant expliquer les besoins et vous former avant de nouvelles situations. Il est également compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant.

Sa puissance d’aspiration de 10000 pascals avec technologie cyclonique et la brosse Jalisco éliminent même les saletés les plus imperceptibles en un seul passage. Ils sont parfaits pour nettoyer en profondeur les tapis ou les joints de sol. Il dispose également du système BestFriend Care avec deux brosses interchangeables qui empêchent les enchevêtrements. Une brosse en caoutchouc spéciale pour éliminer les poils d’animaux dans les endroits difficiles tels que les tapis et une brosse double matière pour tous types de surfaces et de saletés.

10 programmes de nettoyage

La technologie Système OnlyOne de CECOTEC permet au robot d’aspirer, de récurer et de balayer simultanément. Conga 7090 AI se recharge et revient au point exact où il s’était arrêté jusqu’au nettoyage de toute la surface couverte, car il a Total Surface 3.0.

Le programme de nettoyage des zones restreintes vous permet de bloquer les zones que vous ne souhaitez pas nettoyer. Le mode de nettoyage à un point peut également être sélectionné pour envoyer le robot à un emplacement spécifique sur la carte pour un nettoyage en profondeur, par exemple sous le lit ou la table.

Le mode Lavage permet un lavage intelligent grâce à la technologie Wash4You avec 3 niveaux de débit d’eau. Haut pour un gommage profond; Moyen approprié pour le récurage quotidien et bas pour le récurage de surface. Grâce à ces trois modes, vous pouvez frotter et éponger tout type de surface. La vadrouille Twin Floor est composée de deux matériaux pour effectuer un nettoyage professionnel sur tous types de surfaces.

Conga 7090 AI retourne automatiquement à la base de chargement une fois le nettoyage terminé, grâce à son système GPSHome intelligent. Mais avant cela, intégrez votre nouveau mouvement de nettoyage final, Nettoyage final, assurez-vous qu’il n’atteint pas la base de chargement avec des traces de poussière sur la brosse. Le système Turbo Clean Carpet qui active le mode Turbo à puissance maximale sur les tapis pour les nettoyer de la manière la plus efficace. De plus, Conga 7090 AI dispose des modes suivants: zone intelligente, deux fois, automatique, manuel, bordures et spirale.