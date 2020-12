Le marché automobile a dû prendre une série de décisions à travers lesquelles le défi de comprendre le consommateur devient de plus en plus évident.

Un aspect d’un poids énorme dans cette adaptation à la contingence actuelle est celui qui a à voir avec la compréhension de la valeur du marché automobile.

Compte tenu de la série de défis qui ont été imposés sur le marché, un élément de grande valeur est celui qui a à voir avec la manière dont les marques sont transformées.

Transformer est le plus gros pari des marques aujourd’hui, c’est pourquoi dans cette interview avec Erika de witt, Brand Director de Jaguar Land Rover Mexico, le conseil d’administration révèle la série de défis auxquels sont confrontées les marques du segment automobile, compte tenu de la contingence sanitaire qui est devenue un phénomène d’un poids énorme.

Face à ces défis, il est essentiel de comprendre la valeur qui a été démontrée sur le marché, donc d’étudier des programmes de gestion ou de diplôme dans le École de marketing Ils sont fondamentaux.

Merca2.0 – Quel a été le principal changement observé sur le marché automobile, en raison de la contingence sanitaire?

Erika De Witt – La situation découlant du COVID-19 a représenté un défi pour toutes les industries, y compris l’industrie automobile, mais en même temps, elle a été une excellente occasion de renforcer d’autres canaux de communication et de marketing.

Jaguar Land Rover au niveau mondial pendant les mois d’avril à juin, comme tous les assembleurs, a vu la nécessité de suspendre temporairement la production dans certaines de ses usines, ce qui a définitivement impacté la vente de véhicules pendant les mois d’avril à juin. , car il y avait certains retards dans certaines lignes de production de véhicules.

Heureusement, les usines de production de Jaguar Land Rover ont repris leurs activités fin mai (Sollihull, Royaume-Uni, Nitra, Slovaquie et Graz, Autriche, 18 mai) et début juin (Halewood, Royaume-Uni, 8 juin ).

Au Mexique, nous avons mis en place un outil commercial en ligne qui nous a permis de nous rapprocher encore plus de nos clients, de renforcer notre présence numérique et de franchir une nouvelle étape dans la philosophie «Le client d’abord», en enrichissant l’expérience d’acquisition d’un véhicule de manière pratique. sûr et transparent.

Depuis le 13 mai, nous avons lancé l’outil «Véhicules exclusifs en ligne», adaptant notre surface de vente en ligne où les clients peuvent découvrir notre offre commerciale actuelle de véhicules de la famille Jaguar et Land Rover neufs et d’occasion à l’adresse Disponible en temps réel chez les concessionnaires Jaguar Land Rover du pays.

Merca2.0 – Que devrait avoir une très bonne stratégie de lancement en 2021, année au cours de laquelle il semble que nous allons nous remettre de la contingence vécue?

ED – Sans aucun doute, les stratégies qui fonctionnent le mieux et qui se poursuivront en 2021, seront celles qui incluent la communication dans les médias numériques, afin que les messages adressés aux clients qui se sont déjà adaptés pendant la pandémie soient plus familiers et conscients de leurs appareils mobiles, Ils doivent envisager les canaux numériques les plus efficaces pour chaque produit ou service, en fonction des objectifs de communication ou de campagne en question.

Les lancements de produits ont dû être effectués virtuellement après la pandémie et je pense qu’en raison des restrictions qui prévaudront encore en 2021, nous devrons suivre cette même voie. Dans le cas des événements en face à face, qui ont été considérablement réduits, ils continueront également à se dérouler en petits groupes pour garantir la sécurité et les protocoles de distance de sécurité.

Merca2.0 – Sur la base de votre travail chez JLR, que recommandez-vous pour prendre soin de la réputation d’une marque? Surtout dans des temps aussi difficiles que ceux que nous vivons aujourd’hui –

ED – Il est essentiel de maintenir un contact constant avec les clients, de leur faire sentir et de savoir que vous êtes là malgré toute situation à l’intérieur et à l’extérieur de votre contrôle. Une attention personnalisée est d’une grande importance dans le suivi de vos besoins, demandes ou exigences, que vous soyez un client potentiel ou un client existant, ces détails sont ce qui fait la grande différence et s’appliquent à tout moment lorsqu’il y a contact avec le client.

Merca2.0 – Comment définissez-vous le marché des voitures de luxe et que valorise le consommateur mexicain dans cette industrie?

ED – Le marché du luxe dans l’industrie automobile est composé de marques dont le portefeuille de produits offre les conceptions, équipements, technologies et performances les plus avant-gardistes et les plus ambitieux, représentant une différenciation claire en termes de qualité et d’expériences offertes aux clients. En ce sens, on retrouve à son tour différents segments de luxe où les véhicules sont identifiés en fonction de leurs dimensions et des caractéristiques de la carrosserie.

En termes généraux, au Mexique, la valeur vs. prix, mais ces cinq dernières années, de plus en plus de clients ont accès aux marques de luxe compte tenu de la démocratisation qui se produit dans certains cas avec des modèles très accessibles, selon le segment auquel ils participent. Actuellement, le nombre de clients qui peuvent acheter une voiture de luxe augmente grâce aux prix compétitifs et aux incitations sur le marché.

D’autre part, il y a des clients qui sont fans de certaines marques et voitures de luxe, alors l’amour et la préférence obéissent également à ce lien émotionnel qui les pousse à réaliser leur rêve.

