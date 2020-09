La PlayStation a été l’une des consoles de jeux vidéo les plus réussies de l’histoire pour de nombreuses raisonsDe sa conception à l’énorme liste de titres mémorables en passant par le gameplay. Lorsque la PlayStation 1 (ou PS One pour les gens) a été introduite, c’était une véritable révolution, parce que personne ne pensait que vous pouviez avoir des graphismes aussi impressionnants à ce moment-là.

Au fil des ans, les versions suivantes de la PlayStation n’ont fait qu’améliorer et à pas de géant, adapter leurs consoles aux nouvelles technologies dont elles disposent, faisant de l’entreprise rapidement un référence des jeux vidéo. Pour l’instant, Sony est loin de nous présenter la PlayStation 5, mais il est important de se souvenir des origines et de l’évolution de toutes ses consoles, puisque la PS One est née à la suite d’un différend quelque peu curieux avec un autre géant japonais de la même branche.

En 1991, Sony voulait entrer pleinement sur le marché du jeu vidéo, qui à l’époque était contrôlée par Nintendo. Les deux entreprises ont uni leurs forces pour travailler sur un projet visant à incorporer jeux sur CD sur la Super Nintendo et qui a été présenté au salon de la technologie Consumer Electronic Show la même année.

Bien que cette association ait peint pour de grandes choses, comme tout ce qui est bon, elle n’a pas duré éternellement. Le lendemain de cette présentation, Nintendo a rompu ses liens avec Sony pour s’associer à Philips. C’était alors que La société japonaise a commencé à concentrer ses efforts sur son propre projet de création d’une nouvelle console.

Après presque trois ans de dur labeur, le 3 décembre 1994, la PlayStation 1 arrive sur le marché japonais, Mais le véritable boom de cette console est venu lors de sa sortie mondiale en septembre 1995, Eh bien, c’était quelque chose que personne n’avait vu jusqu’à ce moment.

La naissance d’une icône, la PlayStation

La PlayStation 1 est rapidement devenue l’une des consoles les plus populaires de tous les temps en raison des installations qu’elle offrait à tous les joueurs, à partir de jeux déjà au format CD, Graphiques 3D assez surprenant pour l’époque, la possibilité de relier deux consoles avec un seul câble et surtout, lla possibilité de sauvegarder le jeu dans l’accessoire Memory CardVous souvenez-vous de cette merveille?

Un autre grand succès de Sony a été le contrôle qu’ils ont mis sur cette console, le soi-disant contrôleur analogique DualShock, qui grâce à sa conception et fonction de vibration (quelque chose de très innovant) est devenu le modèle au sein de l’industrie. À l’époque Il ne contenait que les boutons d’action classiques qui vous permettaient de mieux explorer un jeu vidéo, mais plus tard, ils l’ont renouvelé pour ajouter des joysticks.

En plus de ces merveilles technologiques, la première PlayStation comprenait beaucoup de jeux qui nous accompagnaient dans notre enfance, comme Crash Bandicoot, Pilleur de tombe, Resident Evil, Gran Turismo, Tekken, Final Fantasy, Ridge Racer, Metal Gear Solid ou FIFA. À ce moment-là près de 8 mille jeux ont été publiés uniquement pour cette console.

La PlayStation originale reste l’une des consoles les plus vendues de l’histoire, avec plus de 102, 49 millions de disques dans le monde entier et avec une réédition que Sony a publiée il y a quelques années avec des jeux préenregistrés, pour nous rappeler que bien qu’elle soit actuellement surpassée en termes de graphisme à elle seule, c’est la plus grande bannière de l’entreprise.

La révolution PlayStation 2

Après l’énorme réception que la première PS One a eue, Sony a mis les batteries pour nous présenter une nouvelle console qui finirait de les consolider comme un géant des jeux vidéo. En mars 2000, la PlayStation 2 est entrée dans nos vies, qui au fil du temps est devenue un classique instantané pour plusieurs raisons.

Pour commencer, ils ont laissé la couleur grise pour mettre un noir beaucoup plus élégant et frappant. Mais en parlant des spécifications techniques, cette PlayStation graphismes 3D complètement améliorés, donnant à tous les personnages des jeux un aspect extrêmement réaliste, ils ont introduit un contrôle sensible au toucher et ont également ajouté un caméra pour la console, l’EyeToy, Les Microphones SingStar et les des périphériques musicaux pour faire vibrer le Guitar Hero.

Comme si cela ne suffisait pas, il présentait également une innovation très importante, car vous pouviez y regarder des films DVD, tout cela grâce au changement changement de support des jeux, du CD vers ce nouveau format. Bien qu’il existait déjà sur la PS One, sur cette console les titres de Grand Theft Auto (spécialement Cité du vice et Saint André), Dieu de la guerre, Ratchet & Clank, Jak et Daxter: l’héritage du précuseur et de plus.

La PlayStation 2 a été retirée du marché en 2012, et à ce jour, elle reste la console la plus vendue au monde (plus de 162 millions d’unités. Nous sommes sûrs que beaucoup le gardent encore et l’allument soudainement pour revivre les bons moments.

L’énorme saut technologique

Il a fallu beaucoup de temps à Sony pour réorganiser sa console phare et C’était jusqu’en 2007 lorsque la PlayStation 3 a atteint le monde entier, qui a été le vrai changement pour l’entreprise pariera sur les nouvelles technologies juste en développement ou peu de temps sur le marché, avec des films et des jeux 3D stéréoscopiques et un contrôleur de mouvement, le PlayStation Move

Pour cette console, ils ont à nouveau changé le format du jeu, cette fois en Blu-ray, en plus d’incorporer un port de sortie HDMI, ce qui a permis d’améliorer la résolution de tous les jeux à 1080p. La PlayStation 3 est la première à introduire un disque dur interne, faisant disparaître à jamais les cartes mémoire bien-aimées.

Une autre des grandes innovations de cette PlayStation était qu’ils ont dit au revoir aux câbles pour leurs commandes, car ils ont été l’une des premières sociétés de jeux vidéo à introduire une manette entièrement sans fil. De plus, ils ont inclus Réseau PlayStation, la plate-forme de jeu, la musique, les films, la télévision en ligne sur console et avec lui est également venu le PlayStation Store, qui fonctionne comme un centre pour télécharger et réserver des jeux.

Parmi les titres les plus mémorables de la PlayStation 3, nous avons des noms assez forts qui sont devenus des jalons dans le monde des joueurs tels que Le dernier d’entre nous, Grand Theft Auto V, Inexploré, Batman: Arkham City, Gran Turismo 6 et la saga Petite grosse planète

La dernière génération

La prochaine génération, et la console actuellement sur le marché est la Playstation 4, sorti en 2013. Cette console a surpassé tous ses prédécesseurs en puissance et en qualité graphique avec l’introduction d’un CPU et d’un GPU hautes performances. Cela bat beaucoup sur le marché en termes de qualité graphique.

Grâce à la puissance de ce joyau que de nombreux joueurs adorent, Sony a pu introduire la réalité virtuelle grâce au casque PlayStation VR. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également apporté de grands changements au contrôle, maintenant, il a la capacité de capturer des écrans et des vidéos, une barre lumineuse et même un panneau tactile.

En outre, introduit PlayStation Now, un service d’abonnement en ligne qui vous donne accès à des tonnes de titres PlayStation 3 et 4, Pour que vous puissiez diffuser ou télécharger à la demande. Vous pouvez même jouer sur un ordinateur si vous avez cette merveille et le contrôle de la console.

La Play Station 4 est devenue la deuxième console la plus vendue de l’histoire avec plus de 102,8 millions d’unités vendues, dépassant ainsi la PlayStation 1, avec de grands jeux tels que Échouement mortel, Bloodborne, Uncharted 4, Horizon Zero Dawn et beaucoup plus.