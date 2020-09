Nous connaissons tous les principaux conseils de prévention des coronavirus, comme la distanciation sociale en dehors de nos maisons et le port d’un masque facial en public.

En raison de la pandémie de COVID-19, cependant, le meilleur médecin du Canada a fait une recommandation sur les masques faciaux qui peuvent sembler étranges à la surface – ils doivent également être portés pendant des moments comme lorsque les gens ont des relations sexuelles.

De même, elle a recommandé aux gens de s’abstenir de s’embrasser pendant ces rencontres.

À l’heure actuelle, les gens peuvent en avoir assez d’entendre les mêmes mesures de base répétées encore et encore concernant les meilleures mesures de prévention des coronavirus que nous pouvons prendre pour nous protéger de la pandémie. Mais les médecins, en particulier ceux qui sont aux yeux du public comme le conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, estiment sans aucun doute qu’ils doivent continuer à les répéter si souvent à cause de tout, de la désinformation à la paresse humaine. En effet, Fauci lui-même a averti que le nombre de cas quotidiens de coronavirus aux États-Unis est toujours «inacceptable» à l’approche du week-end de vacances de la fête du Travail, et c’est en partie parce que les gens baissent la garde et relâchent des choses comme le port de masques faciaux et sociaux. distancer.

L’une des choses un peu frustrantes à propos de la pandémie de COVID-19, même à ce stade avancé du jeu, est le fait que tant de gens se persuadent encore qu’ils font toutes les bonnes choses – mais en faisant cette exception, ou cela allocation. Dwayne «The Rock» Johnson en est un exemple. Il a récemment confirmé via une publication Instagram que lui, sa femme et ses enfants avaient contracté le coronavirus après avoir été assez disciplinés et être restés en quarantaine … mais en permettant à certaines personnes qui leur tiennent vraiment à cœur de les rencontrer, c’est ainsi que Johnson a déclaré que sa famille avait contracté COVID-19[FEMININEDemêmelemeilleurmédecinduCanadaadonnédesconseilsdanslemêmesensexhortantlesgensàporterunmasquefacialmêmes’ilsontdesrelationssexuellesavecuninconnuEtpasdebaisersajoute-t-elle

C’est le genre de chose où vous pouvez voir des gens faire une exception et décider de laisser un masque pendant l’une de ces… rencontres. Mais là encore, c’est vous qui faites une exception que le virus ne reconnaîtra pas nécessairement. «Les preuves actuelles indiquent qu’il y a une très faible probabilité de contracter le nouveau coronavirus par le sperme ou les fluides vaginaux», a déclaré la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, dans un communiqué qu’elle a publié. «Cependant, même si les personnes impliquées ne présentent pas de symptômes, l’activité sexuelle avec de nouveaux partenaires augmente le risque de contracter ou de transmettre Covid-19 par contact étroit, comme des baisers.»

Ainsi, sa recommandation que les deux parties portent un masque facial lors de ces rencontres – un masque, nous devrions également le préciser, qui couvre à la fois la bouche et le nez.

Le nouveau coronavirus est transmis via des gouttelettes de salive qui se retrouvent dans l’air en toussant, en éternuant, en chantant, en criant ou même en parlant simplement. Donc, éviter ces gouttelettes pendant les rapports sexuels est crucial pour les deux partenaires si vous n’êtes pas sûr que l’un de vous soit infecté. Comme nous l’avons noté dans le passé, il est plus important que jamais d’être conscient du risque accru de transmission possible du coronavirus – même pendant les rapports sexuels. Et bien que le port d’un masque facial puisse sembler étrange pendant les rapports sexuels, cela pourrait réduire le risque de contracter la maladie et aider à protéger vos proches.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.