Alors que beaucoup ont du mal à obtenir une PS5, il y a ceux qui décident de jouer avec elle de manière très particulière et “douloureuse”.

Avec le lancement de tout nouveau produit ou gadget technologique, il y a aussi des gens qui se demandent inévitablement à quel point ils sont résistants. Peuvent-ils résister à des coups violents ou, pire encore, à des processus mécaniques à potentiel destructeur? Eh bien, quelqu’un a déjà mis la PS5 à l’épreuve et voulait savoir si elle pouvait survivre à un broyeur industriel. Spoiler: ce n’est pas le cas.

La chaîne a été chargée de pulvériser complètement une PS5Le test d’endurance (échoué) de la PlayStation 5 contre le broyeur a été mené par la chaîne Captain Crush Experiments, spécialisée dans la destruction, le déchiquetage et l’écrasement de tout nombre d’articles et de produits, à la fois bon marché et coûteux. Dans l’une de ses vidéos récentes, la chaîne a pris la tâche de pulvériser complètement une PS5, capturant le moment exact où le système se transforme en un tas d’ordures.

En prélude à ce qui nous attend, ils jettent d’abord les boîtes dans lesquelles la console entre dans le broyeur. Plus tard et déjà échauffés, ils se débarrassent de la commande DualSense, de la base, des câbles, des manuels et de leurs enveloppes et emballages respectifs. Enfin et comme spectacle principal (douloureux), c’est au tour de la PS5 qui se pulvérise lentement.

Ce qui frappe dans cette expérience, c’est la dureté des matériaux qui composent l’équipement. Alors que ses façades sont les premières à se briser, la console en tant que telle a pris un peu plus de temps, allant même jusqu’à arrêter les griffes du broyeur. Mais en fin de compte, cela finit par devenir des déchets après avoir traversé un processus qui, nous n’en doutons pas, a fait souffrir de nombreux joueurs.

