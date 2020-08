La date de précommande de la PS5 pourrait être bientôt révélée, avec un leaker affirmant que la console de nouvelle génération sera disponible en ligne à la mi-septembre.

Sony n’a annoncé ni le prix ni la date de sortie de la PlayStation 5 lors de ses événements en ligne, et il est difficile de savoir quand ces détails tomberont.

Microsoft n’a pas non plus révélé les détails de la disponibilité de la Xbox Series X, d’autres rumeurs disant que la société attend que le prix de la PS5 de Sony soit révélé en premier.

La PlayStation 5 sera lancée cette saison des fêtes. Sony rassure les fans à chaque occasion. Mais quand la PS5 sera-t-elle disponible dans les magasins et livrée aux consommateurs qui la précommandent en ligne? Combien ça coûtera? Et quand les précommandes commenceront-elles? Ce sont les principales questions sans réponse sur la PS5 que Sony ne veut toujours pas aborder.

Tout cela fait partie d’un plan de jeu plus vaste, car Sony et Microsoft sont engagés dans un jeu marketing complexe de poulet. Le mot dans la rue est que Microsoft est prêt à réduire le prix de ses consoles Xbox pour les rendre plus abordables que la PS5, il attend donc que Sony passe en premier. Mais Sony ne fait rien. Nous avons vu beaucoup de rumeurs de date de sortie, de prix et de précommande, mais aucune n’a été vérifiée. Nous allons donc simplement ajouter une autre date à la pile d’un leaker PS5 très vocal.

Cet utilisateur de Twitter s’appelle IronManPS5, et nous vous dirons d’après le saut qu’il s’est trompé sur les dates dans le passé, y compris les précommandes. Il a dit que la Xbox Series X serait lancée le 6 novembre, et Microsoft a depuis confirmé la fenêtre de lancement de novembre, les récentes fuites de manettes Xbox indiquant le 6 novembre comme date de lancement potentielle.

Le fuyant a par ailleurs été très cohérent en ce qui concerne les informations non vérifiées qu’il fournit. Il y a quelques jours à peine, IronManPS5 a publié un tas de détails PS5 sur Twitter couvrant le prix et la date de sortie de toutes les versions PS5, des accessoires et de plusieurs jeux qui seront disponibles au lancement.

Il s’en tient à sa prévision de prix de 499 $, ainsi qu’à la date de lancement du 20 novembre qu’il avait prédit dans le passé. L’édition numérique PS5 serait 100 $ moins chère, selon lui. Les consoles seraient disponibles pour les précommandes dès que la FCC les approuverait, a déclaré le fuyant à un moment donné.

Il est maintenant de retour avec une date de précommande réelle: le 9 septembre.

Les précommandes pour PlayStation 5 commencent le 9 septembre # PS5 pic.twitter.com/IWPutljpKV – Tony Stark (@ IronManPS5) 24 août 2020

Ce fut un long voyage. Une partie du voyage est la fin. Toute la stratégie de sortie de PlayStation 5 est basée sur 25 ans de PlayStation. La PlayStation originale sortie en Amérique du Nord le 9 septembre 1995 Les précommandes pour PlayStation 5 commencent le 9 septembre 2020 pic.twitter.com/POGwUPlYyz – Tony Stark (@ IronManPS5) 24 août 2020

Le 9 septembre tombe un mercredi cette année, ce n’est pas vraiment important. Ce qui compte, c’est quand et comment Sony annoncera cette date de précommande. Pour le moment, il n’y a pas d’événements de presse PS5 prévus pour Sony. Il semble peu probable que la société commence à prendre des précommandes tranquillement, sans organiser une sorte d’événement de presse où elle révélerait la structure de prix des consoles, la date de lancement et la date de précommande.

Si cette date s’avère être la vraie affaire, nous verrons probablement plus de fuites de la part des détaillants impliqués dans le processus de précommande une fois que nous nous en approcherons. Après tout, nous avons déjà vu que beaucoup d’entre eux, y compris Amazon, se préparent à lancer les ventes de PS5.

Cela dit, nous examinons toujours une rumeur ici, il n’y a donc aucune garantie qu’elle aboutira. En ce qui concerne les précommandes Xbox, nous n’avons aucune nouvelle information à ce sujet, IronMan se concentrant principalement sur la prochaine PlayStation.

