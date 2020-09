Microsoft a annoncé que la Xbox Series S sera lancée le 10 novembre au prix de 299 $.

La Xbox Series S a un processeur similaire à la Xbox Series X, mais un GPU moins puissant, moins de RAM et un disque dur plus petit, ce qui signifie qu’elle ne jouera pas à des jeux en 4K.

Avec seulement 10 Go de RAM, la Xbox Series S ne sera apparemment pas en mesure de jouer aux versions 4K des jeux Xbox One et Xbox 360 auxquels la Xbox One X pourrait jouer.

Microsoft a dominé les manchettes cette semaine avec plusieurs annonces Xbox de nouvelle génération, mais celle qui a attiré le plus d’attention est le prix de la Xbox Series S. Microsoft va lancer une console de nouvelle génération le 10 novembre pour 299 $, soit 100 $ de moins que la PS4 au lancement et 200 $ de moins que la Xbox One. Cette console abordable pourrait bien donner à Microsoft une chance de se battre après que la PS4 ait battu la Xbox One pendant sept ans, mais son prix étonnamment bas s’accompagne de quelques mises en garde dont vous devez être conscient.

Bien que la Xbox Series S soit capable de jouer à tous les mêmes jeux que la Xbox Series X à 499 $, ses spécifications ne peuvent pas correspondre à celles de son frère plus puissant. Le GPU de la série X est capable d’atteindre 12 téraflops de puissance avec 52 unités de calcul par rapport à 4TF et 20 CU sur la série S.La série X dispose d’un SSD de 1 To par rapport au SSD de 512 Go de la série S.Mais le plus inquiétant la carence de la série S pourrait être sa RAM.

Comme Digital Foundry l’a expliqué dans une vidéo de réaction complète à la révélation de la Xbox Series S (via VGC), les jeux Xbox One et Xbox 360 ont reçu un coup de pouce de la Xbox One X, apportant des visuels 4K réels à des jeux comme Gears 5, Forza Horizon 4 et NBA 2K20. Microsoft n’a pas encore spécifiquement abordé ce problème, mais la vidéo de DF note qu’avec 10 Go de RAM (contre 12 Go sur Xbox One X et 16 Go sur Xbox Series X), la Xbox Series S ne pourra probablement pas jouer à la même version d’une Xbox. Jeu One ou Xbox 360 auquel vous pouvez jouer sur votre Xbox One X dès maintenant.

Vue éclatée de l’intérieur d’une Xbox Series S. Source de l’image: Microsoft

«Je pense que c’est quelque chose qui n’a peut-être pas été envisagé par certains», a déclaré John Linneman de Digital Foundry. « Si vous jouez à un jeu Xbox One [on Series S], ce ne sera pas la version Xbox One X du jeu. Vous n’obtiendrez pas la rétrocompatibilité 360 4K ou des choses comme ça. «

« Je ne suis pas sûr que cela ait été officiellement confirmé, mais fondamentalement, si vous y réfléchissez de manière rationnelle, il n’y a pas d’autre moyen de le faire », a ajouté Richard Leadbetter, rédacteur en chef de Digital Foundry. «La Xbox One X dispose de 9 Go de mémoire système disponible pour les titres. La série S en a 8. J’ai vu des rapports selon lesquels il s’agit en fait de 7,5 Go. Quoi qu’il en soit, quelle que soit la configuration, elle est toujours inférieure à la Xbox One X, donc je pense qu’il est presque acquis que la rétrocompatibilité s’appuiera sur la Xbox One S par opposition à la Xbox One X. «

Si vous achetez une Xbox Series S, il y a de fortes chances que vous ne vous souciez pas de la résolution 4K sur 1080p ou 1440p (ce que la série S vise), mais c’est une ride remarquable que la Xbox One X de la génération actuelle ( qui a déjà été abandonné) est en fait plus performant qu’une console de nouvelle génération. Regardez la vidéo entière ci-dessous:

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.