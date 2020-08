Le premier MacBook alimenté par une puce Apple Silicon arrivera plus tard cette année, selon un nouveau rapport, sans fournir de date de sortie ni de détails sur les prix.

Le MacBook 12 pouces 2020 comportera une variante de la puce iPhone 12, ainsi qu’une unité de traitement graphique personnalisée fabriquée par Apple.

L’ordinateur portable ne pèsera que deux livres et comportera un écran Retina et une batterie d’une durée de 15 à 20 heures.

Nous vous disons depuis quelques années que les nouveaux iPhones et iPads sont équipés de puces de la série A si rapidement qu’ils battent la plupart de leurs rivaux qui alimentent les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau. Et les rumeurs ne cessaient de dire à l’époque qu’Apple travaillait en effet sur des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau qui intégreraient des puces de la série A au lieu d’Intel. Certaines de ces rumeurs disent que le projet ARM MacBook d’Apple pourrait être prêt d’ici 2020, et Apple l’a livré. Lors de la WWDC 2020, Apple a annoncé son intention de remplacer Intel par des puces Apple Silicon sur les futurs Mac, affirmant que les premiers appareils de ce type feront leurs débuts cette année. Avance rapide jusqu’à fin août et nous avons une idée de ce que pourrait être le premier MacBook alimenté par ARM. Selon un nouveau rapport, ce n’est pas un MacBook Pro, Air ou iMac. Au lieu de cela, nous examinons un MacBook 12 pouces super fin et super léger doté d’une puce A14X. C’est le type de processeur que nous nous attendons à voir sur les nouveaux iPad Pro après le lancement de l’iPhone 12, car l’A14X sera une variante de la puce rapide A14 Bionic 5 nm qui alimentera toutes les versions de l’iPhone 12 de cette année.

Apple a discrètement tué la gamme de MacBook 12 pouces en ne la mettant pas à niveau. Mais il y a peut-être un avenir ARM pour le design qui a présenté le portable le plus fin d’Apple. Le China Times rapporte que le nouveau bloc-notes pèsera moins d’un kilogramme, soit environ deux livres, et sera lancé à la fin de l’année.

La puce A14X qui alimentera le MacBook porte le nom de code «Tonga» et elle est fabriquée par TSMC, la même fonderie qui répond à tous les besoins en matière de puces de la série A d’Apple depuis l’iPhone 6s.

La taille et le poids ne sont pas les seules caractéristiques intéressantes du nouveau MacBook 12 pouces. Selon les rumeurs, l’appareil serait doté d’un écran Retina, d’une connectivité USB-C et d’une batterie de 15 à 20 heures. Toutes ces fonctionnalités sont possibles grâce au processeur 5 nm plus rapide et plus efficace. La puce ne prend pas uniquement en charge les écrans haute résolution et les applications gourmandes en ressources, comme c’est le cas avec l’iPad Pro. Mais cela permettrait également une conception plus mince, car l’ordinateur portable pourrait ne pas avoir besoin du même type de refroidissement que les modèles Air et Pro. Ce n’est que de la spéculation à ce stade, car on ne sait pas quel type de dissipation thermique une puce de la série A pour ordinateurs portables aurait besoin.

Le rapport note également qu’Apple inclura son GPU dans les futurs Apple Silicon Mac, y compris un futur iMac qui sera lancé au second semestre de l’année prochaine.

Le nom de code du GPU est «Lifuka» et la puce est également construite sur un processus de 5 nm, TSMC étant également chargé de la fabrication. Le nouveau GPU offrira supposément de meilleures performances par watt et des performances de calcul plus élevées, note le rapport.

Des rapports d’autres initiés ont déclaré plus tôt cette année que le premier ordinateur portable ARM d’Apple serait soit un appareil 12 pouces, soit un MacBook Pro 13,3 pouces. Par ailleurs, Bloomberg a noté que les premiers processeurs Mac d’Apple fabriqués par Apple comprendraient 12 cœurs, dont huit cœurs hautes performances et quatre cœurs écoénergétiques.

Indépendamment de ce que sera le premier Mac alimenté par Apple Silicon, il est probable que toutes les gammes de MacBook Pro d’Apple passeront aux puces ARM dans les années à venir, comme Apple l’a promis. En ce qui concerne ce MacBook 12 pouces supposé, nous n’avons aucune date de sortie réelle ni aucune information sur les prix. Mais Apple pourrait dévoiler l’appareil lors de son prochain événement de lancement de l’iPhone 12.

