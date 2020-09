Google possède déjà plusieurs générations de Chromecast. L’un des produits physiques les plus appréciés du géant de Mountain View, il offre une expérience quelque peu limitée par rapport à ses concurrents. Depuis environ trois mois, nous savons que le Android TV par Google est en route, et maintenant nous connaissons également son prix provisoire.

Et c’est qu’à partir des Etats-Unis, selon diverses sources il semble que le prix de ce dongle va bouger entre 49 et 59 dollars.

Android TV de Google serait toujours bon marché

Ce n’est pas encore trop concret, car le produit n’a pas encore été officiellement présenté et lancé. Cependant, cela nous donne une marge et nous permet de la comparer avec le reste des produits, comme le Chromecast Ultra, qui est venu pour un prix de 69 dollars.

Alors que ce Chromecast en 4K était légèrement plus cher, L’Android TV de Google devrait être un peu plus ambitieux en termes de performances. Sabrina, comme on l’appelle en interne, doit fournir un niveau supplémentaire d ‘«expérience Google».

Cela inclut l’installation de différentes applications, ce qui impliquerait exigences plus élevées concernant votre processeur et votre mémoire RAM. Au moins par rapport à un appareil qui ne diffuse que de la vidéo. Et bien sûr, il intégrerait toutes les fonctionnalités Chromecast de Google, lui permettant de « diffuser » des vidéos du mobile vers le téléviseur.

Android TV de Google devrait arriver maintenant avec une simple commande, ce qui permettrait même de lancer des commandes vers l’Assistant Google en appuyant sur un bouton. Les clés Android TV sont relativement courantes. Parmi eux, le Roku, le Fire Stick TV – avec Fire OS – d’Amazon ou le récent Mi Stick TV de Xiaomi.

De même, Sabrina pourrait atterrir à côté des Pixel 4a 5G et Pixel 5 déjà confirmés, que Google devrait expliquer d’ici la fin de l’année. Au moins pour s’en tenir à la cadence habituelle du renouvellement terminal. Et c’est quelque chose qui, pour le moment, ne semble pas facile, étant donné que le Pixel 4a est arrivé il y a un mois maintenant, mais pas sans plusieurs retards.