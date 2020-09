La phase à venir des films et émissions de télévision Marvel n’inclura aucune aventure Avengers, car le studio est en phase de reconstruction où il introduira de nouveaux super-héros et méchants.

Une série de rapports indiquent que le prochain supervillain du MCU a été lancé. C’est Jonathan Majors, qui jouera soi-disant Kang le Conquérant dans Ant-Man 3.

Kang pourrait être utilisé à l’avenir dans plusieurs aventures à venir des Avengers, notamment Young Avengers et Avengers 5.

Avengers 5 est l’un des films les plus attendus des prochaines phases du MCU, mais c’est aussi un film qui n’existe pas techniquement pour le moment. Il n’y a pas de film Avengers dans MCU Phase 4, et on ne sait pas quand la suite de Endgame sortira réellement. La pandémie actuelle a eu un impact sur le secteur du cinéma à la fois en ce qui concerne les sorties en salles et les productions inachevées. La crise sanitaire pourrait forcer Disney à reporter le lancement de certains des prochains films et séries télévisées Marvel – et la société pourrait devoir retarder toutes ses aventures de phase 5.

Dans l’état actuel des choses, la quatrième phase du MCU ne devrait pas conduire à une conclusion épique comme Endgame. La phase 4 présentera une variété de nouveaux héros, y compris de nouveaux membres de l’équipe Avengers qui remplaceront ceux qui sont morts ou qui ont pris leur retraite. La phase 4 doit également préparer le terrain pour l’introduction imminente des X-Men et Fantastic Four, des équipes de super-héros que Disney peut enfin utiliser dans le MCU après son acquisition de Fox. En plus de cela, nous aurons besoin d’un ou plusieurs nouveaux méchants qui défieront les Avengers, et la phase 4 mettra également les choses en mouvement sur ce front. Nous avons déjà une idée du genre de méchants à attendre dans les prochaines aventures des Avengers, et maintenant l’un d’eux est presque confirmé.

L’une des théories les plus sauvages des fans de Endgame disait que Kang le Conquérant apparaîtrait dans le film. Cela ne s’est pas produit, bien sûr, mais Kang reste une option de méchant viable pour le MCU à l’avenir. Maintenant, il semble que nous nous rapprochons enfin de voir Kang sur grand écran, car Marvel aurait choisi Jonathan Majors pour le rôle.

Vous avez récemment vu l’acteur dans la série télévisée Lovecraft Country de HBO et dans le film Da 5 Bloods de Spike Lee. Deadline et The Hollywood Reporter ont tous deux rapporté que c’était Majors qui avait été choisi pour jouer Kang.

Le studio n’a pas confirmé le casting, mais des sources proches du dossier ont déclaré à Deadline que Majors jouerait probablement Kang dans Ant-Man 3. «Des sources ajoutent que, comme avec tant de nouveaux personnages dans le MCU, il pourrait y avoir une torsion dans la façon dont le personnage est présenté dans les futurs films, mais à partir de maintenant, il est susceptible d’être l’un des principaux méchants du prochain épisode de la franchise », note le rapport.

Le troisième volet de la franchise Ant-Man ramènera Paul Rudd et Evangeline Lilly dans le rôle d’Ant-Man and the Wasp. Peyton Reed a réalisé les deux premiers films et dirigera le troisième volet. « Le troisième film Ant-Man sera un film beaucoup plus grand et plus tentaculaire que les deux premiers », a déclaré le réalisateur plus tôt ce mois-ci, par THR. « Il va avoir un modèle visuel très différent », a déclaré Reed, sans révéler aucun secret sur l’intrigue ou le supervillain.

Kang est le genre de supervillain voyageant dans le temps qui pourrait apparaître dans une variété de projets Marvel, et Ant-Man 3 n’est probablement que le premier. Il est logique de supposer que les majors apparaîtront également dans les futures aventures des Avengers, bien que rien ne soit confirmé pour le moment. Nous n’avons aucune idée du type de contrat conclu par Majors, ni s’il couvre à la fois les films et les séries télévisées. Mais nous savons que Marvel publiera de nombreuses émissions de télévision sur Disney + pour étendre le MCU – et pour générer plus d’abonnements pour Disney.

L’un des projets Disney + selon la rumeur concerne une équipe de super-héros que nous continuons de voir dans les rapports: Young Avengers pourrait devenir une série télévisée plutôt qu’un film autonome. Plusieurs membres de l’équipe sont sur le point d’être introduits dans des films ou séries de phase 4 avant de finir par unir leurs forces pour… venger les choses. Le multivers d’AsMurphy explique qu’il se trouve que le groupe Young Avengers s’est formé lorsqu’une jeune version de Kang est remontée dans le temps pour éviter de devenir méchante. Cette version plus jeune était connue sous le nom de Iron Lad. Cela dit, nous devrons voir comment tout le voyage dans le temps fonctionne dans le MCU, maintenant que Fin du jeu a clairement indiqué que nous travaillons avec des règles de voyage dans le temps plus réalistes que les théories célèbres de films comme Retour vers le futur.

Nous soulignerons également que ni Ant-Man 3 ni Young Avengers ne font partie de la phase 4 du MCU, mais le premier est au moins confirmé comme étant en cours d’élaboration. En supposant que cela ne cause plus de retards importants, Ant-Man 3 devrait sortir en salles à un moment donné en 2022.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.