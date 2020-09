Le coronavirus peut provoquer une gamme de symptômes pseudo-grippaux graves qui peuvent souvent causer des douleurs et un inconfort extrêmes.

Un médecin a récemment déclaré que l’essoufflement était le symptôme le plus effrayant de tous.

L’un des aspects les plus particuliers du coronavirus est que certains survivants ont tendance à ressentir des symptômes même des mois après une guérison par ailleurs saine.

Bien que le coronavirus soit globalement classé comme une maladie respiratoire, les derniers mois ont montré que le virus est extrêmement capable et, dans certains cas, peut attaquer tous les principaux organes d’une personne. Cela explique pourquoi le coronavirus présente des symptômes si variés et pourquoi certaines personnes qui le contractent peuvent souvent endurer des symptômes si graves que la grippe, en revanche, peut ressembler à une promenade dans le parc.

Certes, il est impossible de déterminer quel symptôme de coronavirus est le pire. Après tout, comment pouvez-vous peser l’inconfort associé aux frissons par rapport à la douleur causée par un mal de tête violent? Pourtant, un médecin familier avec une gamme de symptômes de coronavirus a récemment articulé celui qui, à son avis, est le plus effrayant.

En écrivant pour Eat This, Not That, la Dre Deborah Lee explique que l’essoufflement est le symptôme du COVID-19 qu’elle trouve le plus inquiétant:

À quoi doit ressembler un essoufflement aigu et sévère? Quand j’essaie d’imaginer cela, je pense à ce que l’on ressent quand on plonge dans une piscine et qu’on nage vers la surface, désespéré de respirer. Il y a une sensation atroce d’anticipation frénétique sur le besoin de respirer – une sorte de sensation d’éclatement dans votre poitrine. Cela ne dure généralement que quelques secondes, car lorsque vous percez la surface de l’eau, vous prenez un énorme souffle d’air, et instantanément ce sentiment de besoin frénétique de respirer disparaît. Mais imaginez si vous vous sentiez comme ça la plupart du temps – par exemple, si vous aviez une pneumonie grave à COVID? Chaque halètement que vous parvenez à prendre ne parvient pas à mettre fin à ce sentiment désespéré. C’est absolument, inimaginablement pénible.

En effet, certains des récits à la première personne de ce que c’est que d’endurer le coronavirus devraient être une raison suffisante pour que les gens portent des masques et adhèrent aux directives de distanciation sociale. Un fil conducteur des histoires partagées par les survivants du coronavirus est que le virus, au pire, peut faire tellement souffrir les gens qu’ils ont l’impression d’être sur le point de mourir.

Tout aussi préoccupant, c’est que survivre au coronavirus ne signifie pas nécessairement revenir à un niveau de santé pré-corona. Une étude de recherche récente note que certains patients atteints de coronavirus récupérés peuvent montrer des signes de lésions pulmonaires et cardiaques même des mois après avoir quitté l’hôpital.

Les patients qui ne semblent pas pouvoir éliminer les symptômes du COVID-19 sont connus sous le nom de «longs courriers». Certains des symptômes que les transporteurs de longue distance ont tendance à ressentir même des mois après un rétablissement par ailleurs complet comprennent: fatigue, toux, congestion, dyspnée, perte de goût et d’odeur, douleur thoracique et confusion. Fait intéressant, la liste des symptômes du coronavirus les moins susceptibles de persister comprend les vomissements, la fièvre et les nausées.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.