Les nouvelles Xbox Series X et Series S présentent quelques avantages par rapport à la PS5 en matière de stockage SSD, même si la PS5 dispose d’un lecteur SSD plus rapide.

Les deux consoles prennent en charge les extensions SSD personnalisées via un emplacement spécialisé qui permettra aux joueurs de lire des titres stockés sur des disques SSD externes personnalisés de Seagate qui prendront en charge la même vitesse que le SSD interne.

Un cadre Xbox a confirmé que les cartes d’extension de stockage seront remplaçables à chaud, permettant aux joueurs d’utiliser n’importe quel nombre de lecteurs sans avoir à redémarrer la console à chaque fois qu’un nouveau lecteur est branché.

Les quatre consoles 2020 seront dotées d’un matériel similaire, ce qui signifie que vous ne manquerez pas de découvrir l’avenir du jeu, quel que soit votre choix cet automne. La Xbox Series X offre de meilleures performances théoriques, mais les modèles PS5 utilisent des composants similaires pour atteindre une vitesse comparable. La série S dispose de la même puce que la série X, mais un GPU plus lent, ce qui semble être un compromis nécessaire pour maintenir le prix bas.

En ce qui concerne le stockage, les quatre consoles sont livrées avec des SSD rapides à l’intérieur, la PS5 contenant un lecteur inhabituel de 825 Go qui prend en charge plus du double de la vitesse du SSD à l’intérieur des séries X et S. Le passage du disque dur au SSD est facile. des meilleures mises à niveau des consoles obtiennent cette année, car les SSD sont nettement plus rapides que leurs homologues à rotation de disque. Mieux encore, les quatre consoles prennent en charge les disques externes, y compris la mémoire HDD et SSD. Mais les modèles Xbox 2020 ont déjà un avantage considérable sur la PS5 dans ce département.

Microsoft et Sony ont dévoilé les spécifications de leurs nouvelles consoles il y a plusieurs mois, chaque entreprise révélant les capacités du nouveau stockage SSD. À l’époque, Microsoft avait déclaré que les utilisateurs seraient en mesure d’étendre l’espace de 1 To d’espace interne de la Xbox Series X avec des disques durs et SSD. La société a également révélé que la console avait un port spécialisé à l’arrière qui prend un SSD personnalisé. Ce port utilise des connexions PCI Express 4.0 pour un lecteur NVMe personnalisé qui ne sera initialement disponible que depuis Seagate. Le but du port est de permettre aux joueurs de jouer à des jeux Xbox directement à partir du stockage externe à la même vitesse utilisée par le lecteur interne.

« Les jeux optimisés pour Xbox Series X et l’architecture Velocity doivent être exécutés à partir du SSD interne ou du disque de stockage extensible », a déclaré Microsoft à l’époque, confirmant que les anciens jeux Xbox One et Xbox 360 peuvent fonctionner via la connexion USB 3.1 de la console.

La carte d’extension de stockage pour Xbox Series X va dans un emplacement spécial à l’arrière de la console. Source de l’image: Microsoft

Le modèle Xbox Series S qui a été révélé la semaine dernière est livré avec seulement 512 Go de stockage, un autre compromis qui a aidé Microsoft à réduire le prix d’entrée. Mais la console prend également en charge le même disque externe Seagate, via le même port personnalisé. Cela signifie que la série S prendra en charge les mêmes modèles de SSD externes Seagate de 1 To qui seront bientôt mis en vente. Les disques ne seront pas bon marché, bien que Seagate n’ait pas annoncé de détails sur les prix de l’accessoire Xbox. Pour l’instant, Seagate sera le seul fournisseur de disques d’extension Xbox Series X et S.

Comparativement, les PS5 et PS5 Digital Edition prendront en charge une variété de disques SSD. La console n’a pas de port personnalisé pour accueillir un seul modèle de SSD externe, et il est peu probable que des SSD externes correspondent à la vitesse du disque interne. Sony n’a pas encore expliqué quel type d’options de stockage sera disponible pour la PS5 en ce qui concerne les SSD.

Vous pouvez les échanger à chaud. Pas besoin de redémarrer la console. Branchez et jouez. – Jason Ronald (@jronald) 12 septembre 2020

Cela nous amène à la dernière révélation sur le SSD externe de la Xbox. Le directeur de la gestion de projet Xbox, Jason Ronald, a confirmé à un fan sur Twitter que le stockage externe est remplaçable à chaud.

Vous n’avez pas besoin de redémarrer la console pour remplacer le lecteur externe, ce qui est idéal pour les joueurs inconditionnels qui prévoient d’installer des dizaines de jeux Xbox. Les cartes d’extension Seagate ne seront cependant pas bon marché, certains s’attendant à ce qu’elles coûtent plus de 200 USD au lancement. Le disque n’est disponible que dans des tailles de 1 To, vous devrez donc acheter plus d’unités si vous avez besoin de plus de stockage.

D’un autre côté, redémarrer la console ne sera pas aussi ennuyeux qu’avant. Les nouvelles Xbox et PS5 démarreront beaucoup plus rapidement que leurs prédécesseurs car elles fonctionnent sur un stockage SSD.

On ne sait pas comment la PS5 gérera le stockage SSD externe. Bien qu’il n’y ait pas de norme de mémoire pour la nouvelle PlayStation, la prise en charge du remplacement à chaud ne sera, espérons-le, pas un problème.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.