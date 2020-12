Personnages principaux de One Piece prêts pour la bataille

Nous ne parlons pas d’un simple anime, nous parlons de One Piece, une franchise qui a acquis une grande renommée grâce à son intrigue, ses personnages et ses designs incroyables. Sa première diffusion a été faite en 1999 et à ce jour, d’autres épisodes continuent d’être produits.

Ce n’est pas le plus impressionnant, car One Piece a déjà atteint 1000 chapitres, et évidemment, les fans célèbrent fièrement chaque moment que la série a fourni. Pour cette raison, un artiste fan de Reddit nommé Hyperhidrobro a créé un grand fan art pour commémorer cette grande étape. Vous pouvez voir à quel point cela s’est passé ci-dessous.

Faites une diffusion de couleur en prévision de Ch.1000! Une étape incroyable pour une série incroyable! de r / OnePiece

L’image montre Luffy tenant son chapeau d’où sortent tous les amis. ils l’ont accompagné dans de grandes aventures il a eu pendant ces 1000 épisodes. Vous pouvez également voir un fond d’écran qui célèbre également ces nombreux épisodes.

