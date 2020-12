Samsung est l’un des principaux fabricants de mobiles sur le marché et vit désormais son meilleur moment. Plus de fans que l’entreprise, car chaque jour qui passe, nous avons plus de détails sur son prochain smartphone de pointe. Et nous sommes très près de savoir à quoi ressemble le Samsung Galaxy S21 et parmi ses détails se trouve le pour connaître les couleurs du Samsung Galaxy S21.

Un haut de gamme avec de nombreuses couleurs au choix

La série Samsung Galaxy S est l’une des plus appréciées des amateurs du monde des smartphones. La maison coréenne domine le domaine Android depuis des années avec un téléphone qui n’est pas seulement puissant, il est aussi beau. Dans le cas du terminal que nous verrons bientôt, nous connaissons déjà presque tous les détails qui attendent d’être confirmés dans un événement qui n’est pas loin.

Mais avant cela, nous nous contentons de connaître à l’avance certains détails, certains simplement esthétiques comme c’est le cas de les couleurs du Samsung Galaxy S21. Curieusement, ceux des trois modèles ont été filtrés et nous allons commencer par la norme. Dans ce cas, nous trouvons quatre variantes de couleurs différentes qui ils sont roses, violets, blancs et noirs. Pour l’instant, il reste des couleurs vives comme celles que nous avons vues dans le S20 FE pour cette ligne, mais il ne fait aucun doute qu’elles donnent de l’élégance au terminal. Surtout, ils mettent en évidence la nouvelle encapsulation où sont placées les caméras, qui semble s’intégrer parfaitement aux côtés.

Plus de puissance, plus facile

Si on monte dans la catégorie on trouve le Samsung Galaxy S21 + qui reste avec la couleur noire et violette. La maison coréenne ajoutera au choix du consommateur une troisième couleur qui sera l’argent pour continuer avec cette ligne élégante qui caractérise les produits phares de l’entreprise. Mais nous ne pouvons pas laisser de côté les grands parmi les grands: le Samsung Galaxy S21 Ultra.

Comme vous le savez, c’est le terminal le plus puissant de la maison au niveau des spécifications, mais il n’aura pas beaucoup de variantes à choisir. Et nous disons cela parce que contrairement à ses frères cela n’aura que deux couleurs qui sera noir et blanc. La chose semble très claire et c’est que plus le prix du terminal augmente, moins il y a de possibilité de personnalisation, même si cela ne pose pas de problème lors de la recherche d’un téléphone doté de fonctionnalités exceptionnelles.