Le mois de septembre approche à grands pas et de nombreux abonnés de la plateforme de contenu en streaming Netflix ils sont curieux des titres qu’ils verront dans le catalogue.

Parmi ceux-ci, nous soulignons Loin avec Hilary Swank, une série qui voit le commandant Emma Green partir pour mener une mission de trois ans sur Mars et bien d’autres. Découvrons certains d’entre eux en détail.

Netflix: quelques-unes des arrivées du mois de septembre 2020

Le 3 septembre 2020, la plateforme sortira une nouvelle série télévisée intitulée Le jeune Wallander où l’ambitieux flic en herbe Kurt Wallander enquête sur un crime de haine odieux qui provoque des troubles sociaux. La première saison de Était-ce de l’amour? qui raconte l’histoire de quatre hommes très différents qui rencontreront une mère célibataire qui ne sort pas ensemble depuis des années et, ensemble, ils retrouveront l’amour.

La série sortira également les 4 et 10 septembre Une façon est Julie et les fantômes. Le premier parle d’Emma Green, le commandant qui abandonne son mari et sa fille pour diriger un équipage international d’astronautes dans une dangereuse mission de trois ans sur Mars. La deuxième série parle plutôt de la jeune Julie qui réalise sa passion pour la musique et pour la vie en aidant les Phantoms, un trio de fantômes, à créer le groupe qu’ils n’ont jamais réussi à devenir.

La troisième saison de Bébé, qui débarquera le 16 septembre 2020. La série teen / drama qui raconte l’histoire des bébés prostituées du Parioli de Rome. Ce sera là troisième et dernière saison de la série. Pour tous les autres titres, il suffit d’attendre encore quelques jours pour les découvrir.