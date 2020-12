Sony ne chérit plus le volume de lancements de smartphones qu’il avait autrefois, mais ses modèles continuent à arriver sur le marché, bien qu’en plus petit nombre. Et parmi ceux sortis chaque saison, le Xperia 1 est son catalogue actuel leader. Le dernier que nous avons rencontré, il y a une dizaine de mois, était le Xperia 1 II et son renouvellement est déjà en cours.

Le modèle auquel je jouerais maintenant, par génération et nomenclature, est le Sony Xperia 1 III ou Xperia 1 (marque) III, et bien que le modèle n’ait pas été trop prodigué dans les séries habituelles de fuites et de rumeurs, la vérité est que la patte vient de jaillir de dessous la porte. Le Xperia 1 III a mis à nu certaines caractéristiques dans une fuite timide.

Snapdragon 888 et un OLED 15% plus lumineux

C’est bien l’utilisateur TheGalox_en Twitter, un filtre qui n’apparaît pas trop sur les premières pages des médias technologiques, qui a glissé certaines caractéristiques, toujours supposées jusqu’à la confirmation par la marque, du futur Xperia 1 III. L’un d’eux, cependant, n’est pas surprenant car il parle de la Snapdragon 888 comme futur cerveau de la créature.

Le processeur a été présenté il y a moins d’un mois et a déjà fait ses débuts à bord du Xiaomi Mi 11, alors qu’il estIl devrait dominer le marché Android au cours de la prochaine et très proche année 2021. Donc, relier ce processeur à la prochaine gamme de Sony n’est pas surprenant.

Sony Xperia 1iii, ce que nous savons: -Écran HDR OLED 4K de 6,5 pouces -15% plus lumineux -Processeur Snapdragon 888 -8 Go ​​de RAM, 256 Go de stockage -Connectivité 5G -Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté -IP65 / IP68 résistant à l’eau et à la poussière – 1199 $ – Anthony (@TheGalox_) 27 décembre 2020

Mention d’autres données divulguées 8 Go de RAM et 256 Go d’espace interne comme, apparemment, le seul modèle disponible. Aussi que le lecteur d’empreintes digitales sera placé sur le côté du téléphone ou que son prix de vente, du moins en ce qui concerne les États-Unis d’Amérique, sera de 1199 $. Tout à fait dans la lignée des modèles précédents de la ligne japonaise.

Le Xperia 1 II a été présenté en février, Sony va-t-il répéter la date en 2021?

D’autres données divulguées indiquent que l’écran arrivera avec 6,5 pouces de diagonale et aura une résolution de 4K. Cela n’a rien d’étrange non plus, car c’était l’écran du Xperia 1 II. La technologie utilisée sera OLED et l’écran prendra en charge le contenu HDR. Le ratio 21: 9 devrait rester. si caractéristique du dernier Xperia, en revanche.

Il n’y a plus de données sur ce Xperia 1 III au-delà de cela prétend être 15% plus lumineux. Le Gorilla Glass est également attendu comme protection et fonctionnalités déjà associées à la marque comme la certification IP68 ou les haut-parleurs stéréo. Nous verrons ce qu’est finalement ce Xperia 1 III, dont le lancement pour l’instant n’apparaît même pas dans les pools. Sony va-t-il répéter avec le mois de février?

Via | Gizmochina

