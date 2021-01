La Xiaomi Mi Band 6 il se rapproche de plus en plus et certaines fonctionnalités commencent à fuir. Le bracelet d’activité du fabricant chinois arriverait avec un écran plus grand que le Mi Band 5, un GPS intégré, une compatibilité avec Alexa et d’autres nouvelles que vous saurez ci-dessous.

Licorne magique Vous avez accédé au firmware d’un appareil avec le code “Pangu”. D’après ce que rapporte ce laker sur son site Internet, tout semble indiquer que le programme informatique serait celui du Xiaomi Mi 6. Peut-être, a-t-il indiqué, deux versions du bracelet d’activité Xiaomi seraient commercialisées. Un si NFC pour les marchés internationaux et une variante avec cette technologie pour la Chine.

Le laker a basé sa dernière fuite sur des données obtenues à partir du firmware de l’application Zepp. Cela a des fichiers qui indiqueraient que le Xiaomi Mi Band 6 pourrait avoir une interface utilisateur renouvelée. La nouvelle interface arriverait nouveaux designs pour la fonction horloge, animations et prise en charge native des emojis pour la fonction de notification. Comme si cela ne suffisait pas, serait compatible avec SpO2 (mesure de l’oxygène dans le sang) et Alexa.

Crédits: Licorne magique

Le code d’application révèle également 19 activités supplémentaires aux 11 qui étaient déjà disponibles sur le Mi Band 5. Certaines d’entre elles sont: fitness en salle, HIIT, entraînement de base, stretching, Pilates, Zumba, boxe, entre autres.

Xiaomi Mi Band 6: GPS, alarmes et domotique

Il GPS Ce serait l’une des caractéristiques les plus intéressantes du Xiaomi Mi Band 6. S’il était incorporé, il gagnerait en indépendance, en précision et en nouvelles fonctions de suivi. Magical Unicorn a déclaré que les chaînes de code suggèrent que le bracelet pourrait incorporer un antenne de positionnement intégrée. Une partie du code demande que le téléphone soit utilisé pour le GPS assisté.

“Impossible de positionner le GPS, veuillez ouvrir l’application pour mettre à jour l’AGPS pour accélérer le positionnement”, indique le code. Cependant, cela ne garantit pas que le bracelet intègre un système de positionnement. Ça te parait peu? Il y a plus. La fuite indique également que il serait possible de définir des alarmes directement depuis le Xiaomi Mi Band 6. N’oubliez pas qu’avant, cela n’était possible qu’à partir de l’application mobile.

Le bracelet aussi s’entendrait très bien avec la domotique, car cela permettrait de contrôler certains appareils domestiques intelligents via l’application Mi Home.

L’article Certaines fonctionnalités du Xiaomi Mi Band 6 sont filtrées: le GPS, le support d’Alexa et plus encore a été publié dans Hypertext.