Ces dernières années, il y a eu une préoccupation croissante concernant les composés polluants qui finissent par atteindre l’environnement. En 2018, par exemple, l’Union européenne a décidé que certaines de ces substances nocives liées aux microplastiques trouvés dans l’eau douce devaient être étroitement surveillées.

Cette recommandation, ainsi que les preuves croissantes de la présence de microplastiques dans la plupart des écosystèmes de la planète, ont conduit des chercheurs de l’Université d’Alcalá (UAH) et de l’Université autonome de Madrid (UAM) à étudier les effets qu’ils pourraient causer conjointement sur l’environnement microplastiques et antibiotiques.

La clarithromycine et l’azithromycine, deux antibiotiques largement utilisés, peuvent adhérer aux microplastiques puis être libérées dans les milieux aquatiques, affectant les microorganismes photosynthétiques, comme cela a été prouvé en laboratoire

Plus précisément, ils se sont concentrés sur deux inclus dans la liste que l’UE recommande de surveiller dans les eaux: l’azithromycine et la clarithromycine. Pour ce faire, ils ont recréé les conditions d’un environnement d’eau douce en laboratoire et observé les effets sur les microorganismes qui y vivent.

Les résultats, publiés dans le magazine Chemosphere, a montré que les deux antibiotiques peuvent adhérer à différents types de microplastiques, en particulier ceux en polystyrène, et par la suite partiellement libérés.

«C’est la première recherche qui montre que l’azithromycine et la clarithromycine peuvent le faire, et c’est important car ce sont deux des antibiotiques les plus largement utilisés et pour lesquels il existe des normes européennes», déclare la co-auteur Irene Verdú.

L’étude souligne que les microplastiques trouvés dans des environnements à fortes concentrations d’antibiotiques, tels que les usines de traitement, pourraient transporter ces substances toxiques vers des endroits où elles n’atteignaient pas auparavant.

Effets des antibiotiques sur les micro-organismes

«Ces antibiotiques pourraient avoir des effets sur les organismes qui peuplent ces lieux, notamment sur les producteurs primaires», souligne la co-auteure Alicia Pedrouzo-Rodríguez.

En fait, les microplastiques seuls n’étaient pas toxiques pour une cyanobactérie qui a été utilisée dans l’expérience. Cependant, lorsqu’il était chargé d’antibiotiques, la croissance et la teneur en chlorophylle de ce microorganisme étaient considérablement inhibées.

La plupart des antibiotiques absorbés dans les minuscules plastiques ont été libérés au contact de cultures cyanobactériennes. Selon les auteurs, cela suggère qu’ils pourraient agir comme vecteurs d’antibiotiques dans les systèmes d’eau douce, affectant le niveau trophique de base des micro-organismes photosynthétiques.

Les auteurs concluent que ce travail «tente d’ouvrir la porte à de futures recherches sur le rôle des microplastiques en tant que transporteurs d’antibiotiques entre différents écosystèmes, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires au-delà du laboratoire pour confirmer si la même chose se produit dans l’environnement».