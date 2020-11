La société indique clairement qu’elle publiera divers correctifs dans les prochaines heures.

Cela semble un mensonge mais ce n’est pas le cas: ils restent deux jours pour que la nouvelle génération démarre. Une nouvelle étape passionnante s’ouvre dans le monde des jeux vidéo et arrive dans une année où nous avons besoin d’alegrías. Microsoft sera en charge de démarrer cette génération avec le lancement mondial de la Xbox Series X et de la Xbox Series S ensuite 10 novembre.

Nous faisons les derniers ajustements pour le lancement; vous pouvez vous attendre à plusieurs mises à jour XboxApparemment, comme partagé par le sien Xbox, Certains joueurs ils ont déjà consoles à la maison (vos magasins locaux peuvent avoir des ventes avancées, ce qui arrive parfois, même si les entreprises ne l’aiment pas). Eh bien, la Xbox n’a aucun problème avec ce fait, mais elle a rappelé sur Twitter que encore Doivent-ils y arriver mises à jour avant le lancement officiel.

“Le l’équipe sait que certains fans commencent à avoir des consoles avant le lancement. Pour ceux qui les reçoivent plus tôt, vous pouvez le brancher et commencer à jouer! Pour votre information: nous faisons toujours le ajustements finaux pour le lancement, donc vous pouvez attendre plusieurs mises à jour de la console et des jeux avant la sortie “, a indiqué Xbox.

Bien que Xbox ne l’ait pas commentée ouvertement, on imagine qu’il veut préciser que si les utilisateurs qui ont déjà la console constatent un échec, cela ne vous inquiétez pascar vous n’avez pas encore reçu de mises à jour dans les prochaines heures. Bien sûr, le lancement de toutes les consoles nouvelle génération cette année est un un défi majeur qu’en d’autres occasions en raison de la crise sanitaire, il n’est donc pas surprenant que certains magasins aient pris de l’avance, ce qui se produit même sans ces problèmes.

Xbox a insisté, dans un tweet en réponse à celui que nous avons commenté, que tout ce qui concerne les commandes doit gérer avec le magasin où nous avons réservé notre console. Si vous êtes déjà clair que vous allez faire le saut vers la prochaine génération avec les séries X et S, vous pouvez consulter tous leurs jeux de lancement et vous pouvez également vous rappeler notre analyse approfondie des deux consoles pour savoir plus à propos d’eux.

