Les téléphones Pixel de Google ont été affectés par des problèmes matériels ou logiciels, à commencer par le modèle de première génération jusqu’à la série Pixel 4.

La plupart de ces problèmes ont été immédiatement évidents pour les acheteurs, et Google a résolu et résolu les problèmes lorsque les mises à jour logicielles lui permettaient de le faire. Mais il y a un nouveau problème matériel qui affecte les téléphones plus anciens beaucoup plus rapidement que prévu.

Certaines batteries Pixel 3 ont commencé à gonfler et à endommager la charge sans fil et l’intégrité du panneau de verre orienté vers l’arrière. Il s’agit d’une fonction de sécurité de la batterie qui ne doit pas être observée dès le début de la vie d’un combiné.

Lorsque le Pixel 5 arrivera en magasin dans quelques semaines, ce sera le téléphone phare de Google le plus décevant jamais conçu. Je vous l’ai déjà dit plusieurs fois. Ce sera le premier téléphone Pixel «premium» à ne pas disposer du matériel haut de gamme, et aucune tentative d’excuser la décision de Google ne l’améliorera. Le téléphone Google de nouvelle génération devrait offrir le package idéal, le meilleur matériel possible exécutant la dernière version d’Android. Les acheteurs peuvent déclasser leur expérience Android à partir de là pour répondre à leurs besoins et atteindre leurs prix. Mais le Pixel 5 comportera un processeur de milieu de gamme qui pourrait même ne pas être plus rapide que la puce Snapdragon 2019 haut de gamme du Pixel 4. Imaginez si Apple avait tenté de faire un geste similaire avec l’iPhone. Encore une fois, ce n’est pas que Android 11 sur le Snapdragon 765G ne fonctionnera pas bien. Parce que ça va. Mais le plus récent Pixel premium devrait être le meilleur téléphone Pixel que Google puisse fabriquer, et un appareil dont le matériel est à l’épreuve du temps pour durer au moins trois ans.

Là encore, Google a dû faire face à plusieurs problèmes avec les combinés Pixel au fil des ans, et la dernière situation devrait vous donner une autre raison de vous inquiéter pour le Pixel 5.

L’une des «caractéristiques» emblématiques de la série Pixel est que chaque combiné haut de gamme a été lancé avec des problèmes importants qui devaient être corrigés. Les pixels ne sont pas les seuls téléphones à rencontrer des problèmes après le lancement, mais Google a été assez constant pour maintenir cette malheureuse tradition. La première génération de Pixel s’est accompagnée de problèmes de son importants qui ont finalement forcé Google à devoir défendre l’affaire dans le cadre d’un recours collectif, qu’il a perdu. Le Pixel 2 présentait des problèmes de qualité d’écran importants qui ne sont apparus qu’après la publication des premières critiques. Le Pixel 3 présentait des problèmes de gestion de la RAM qui devaient être corrigés. Plus récemment, le téléphone est devenu la cible d’un possible recours collectif concernant des problèmes de batterie et des problèmes de caméra. Le Pixel 4 était livré avec un système de reconnaissance faciale 3D dépourvu d’une fonction de sécurité critique et d’un écran 90 Hz qui ne fonctionnait que dans certaines conditions.

Le dernier problème matériel Pixel concerne les nouvelles générations, car les utilisateurs de Pixel 3 et Pixel 4 ont commencé à remarquer des batteries gonflées qui endommageaient leurs appareils. C’est une chose incroyablement ennuyeuse qui arrive à un appareil qui est encore neuf. Ce sont des combinés 2018 et 2019 dont nous parlons, donc la santé de la batterie ne devrait pas être un problème.

Il n’est pas rare de voir les batteries gonfler sur les téléphones et les ordinateurs portables. C’est en fait une excellente fonctionnalité de sécurité. L’alternative serait que les batteries prennent feu et explosent, ce dont personne ne veut. Les incendies du Galaxy Note 7 ne peuvent être oubliés.

Oh wow… je viens de découvrir pourquoi la charge sans fil a cessé de fonctionner sur le Pixel 3… regardez le gonflement de la batterie qui a poussé le couvercle arrière. Cela s’est produit sur plusieurs téléphones auparavant, mais pas depuis de nombreuses années. @ Madebygoogle Yikes. pic.twitter.com/j4YftGQlWy – Artem Russakovskii (@ArtemR) 9 août 2020

Comme le rapporte la police Android, ce sont plus que quelques propriétaires de Pixel 3 et Pixel 3 XL qui ont remarqué que leurs batteries gonflaient. Ils se sont rendus sur les propres forums de Google et sur Reddit pour se plaindre du surprenant défaut de batterie. Google peut proposer des remplacements de batterie gratuits ou des réparations gratuites pour les appareils, dont certains peuvent être hors garantie.

Alors que la plupart de ces plaintes concernent une version de la série Pixel 3, certains propriétaires de Pixel 4 peuvent avoir rencontré les mêmes problèmes. Cela a commencé avec des problèmes de charge sans fil pour un utilisateur qui a détaillé l’expérience sur Reddit il y a quelques semaines. Le téléphone ne se rechargerait pas sur le Pixel Stand et chauffait parfois. L’affiche n’a pas partagé d’images montrant un gonflement de la batterie et n’a pas pu prouver que c’était ce qui était arrivé à la batterie. La série Pixel 4 a été abandonnée il y a quelques semaines, donc obtenir un remplacement pourrait être une question difficile s’il n’y a pas de stock autour.

Google n’a pas abordé ces problèmes publiquement et l’étendue du problème n’est pas claire. Mais c’est certainement une autre chose à surveiller, que vous possédiez un téléphone Pixel 3 ou Pixel 4. Et une raison de plus de s’inquiéter si vous envisagez d’acheter le Pixel 5.

