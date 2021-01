Journées chargées pour le marché des processeurs mobiles. Il y a à peine une semaine, Samsung a dévoilé son nouvel Exynos 2100, hier Qualcomm a fait de même avec le Snapdragon 870 et aujourd’hui c’est au tour de quelques nouveaux venus dans le catalogue MediaTek. Les Dimensity 1200 et Dimensity 1100 sont désormais officiels, et ils ont l’intention de faire la guerre.

Avec l’arrivée de ses deux nouveaux processeurs, MediaTek dit au revoir aux leaders du catalogue construits en 7 nanomètres (comme le Dimensity 1000+) et fait un petit pas en avant. Les 1200 et 1100, deux processeurs de 6 nanomètres, utilisent les dernières lithographies ARM, celle du Cortex A78, pour composer deux processeurs destinés aux gammes économiques haut de gamme. Voyons ce que chacun d’eux propose.

Voici le MediaTek Dimensity 1200

Nous commençons au sommet de la pyramide MediaTek, désormais couronnée par le nouveau Dimensity 1200. Un processeur construit avec la technologie 6 nanomètres et tout droit sorti des usines TSMC. Le CPU est un triple cluster 1 + 3 + 4 avec un cœur Cortex A78 à 3 GHz, trois cœurs Cortex A78 2,6 GHz et quatre cœurs Cortex A55 2 GHz pour une économie d’énergie.

168 Hz, écrans et caméras 5G jusqu’à 200 mégapixels

Dans la section graphique, nous trouvons le Mali G77 avec 9 cœurs de traitement. Parmi les fonctionnalités révélées on sait que le Dimensity 1200 supportera Affichage FullHD + jusqu’à 168 Hz de taux de rafraîchissement et qui est livré avec un FAI à 5 cœurs pour prendre en charge des caméras uniques jusqu’à 200 mégapixels. Il prendra également en charge le HDR avec une plage dynamique augmentée de 40% par rapport au Dimensity 1000+. Il est livré avec un mode nuit amélioré pour les photos normales (Night Shot) et panoramiques (Night Panorama).

En connectivité, on parle d’une puce 5G qui offre une compatibilité avec les réseaux SA et NSA et qui atteint jusqu’à Vitesse de téléchargement de 4,7 Gbps. Il propose le WiFi 6 en plus de Bluetooth 5.1 et prend en charge la charge rapide, bien que la tension maximale de celui-ci n’ait pas été spécifiée.

Voici le MediaTek Dimensity 1100

Avec le petit frère, désormais deuxième du classement de son constructeur, nous avons des caractéristiques assez similaires comme l’utilisation de la technologie pour les noyaux bien que dans une disposition différente. Dans le Dimensity 1100 nous n’avons pas le noyau haute puissance seul et nous trouvons seulement deux clusters, un avec Cortex A78 quadricœur à 2,6 GHz et un autre avec Cortex A76 quadricœur à 2 GHz.

Les deux processeurs partagent le même GPU, l’ARM Mali G77 avec 9 cœurs de traitement, même si en photographie et support pour écrans la chose est réduite. Par exemple, le Dimensity 1100 prend en charge uniquement capteurs jusqu’à 108 mégapixels bien qu’il partage avec le 1200 le traitement de nuit pour les photographies normales et panoramiques. Bien sûr, vous pouvez encoder des vidéos 4K HDR de manière native. Sur les écrans, le Dimensity 1100 prend en charge FullHD + à 144 Hz maximum.

Moins de puissance photographique et de prise en charge de l’affichage, ainsi que la perte du cœur haute performance à 3 GHz

En termes de connectivité, il n’y a pas de différences par rapport à son frère aîné puisque la 5G à la fois SA (mmWave) et NSA (sous-6GHz) apparaît ici et même la vitesse de téléchargement maximale de 4,7Gbps est répétée. Probablement parce qu’ils partagent le même modem, bien que MediaTek n’ait pas offert plus d’informations à ce sujet. Le processeur est également livré avec une charge rapide, WiFi 6, Bluetooth 5.1 et accélération matérielle pour le codec vidéo AV1 (tel que 1200). Les deux processeurs arriveront sur le marché à bord de nouveaux téléphones vers la fin mars, début avril.