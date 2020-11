Un an de plus, Motorola prend les devants avec ses remises Black Friday.

Écrit par Dídac Dalmases

Il est vrai qu’entre tant de mobiles en vente ce Black Friday il est facile de se perdre un peu, cependant, il y a une marque toujours renforcée d’événements comme aujourd’hui: Motorola.

Année après année, nous voyons comment Mobiles Motorola ils sont toujours parmi les meilleures ventes du Black Friday, d’autant plus qu’ils parviennent d’une manière ou d’une autre à se démarquer de l’ensemble du carrousel d’offres de marques purement chinoises telles que Xiaomi, Huawei ou plus récemment OPPO ou realme.

De cette façon, cette année, Motorola a montré ses remises, le rendant disponible pour les poches les plus exigeantes. les deux terminaux les plus aboutis de son catalogue: le Motorola Moto G8 et le Motorola Moto G Pro par 129 euros un Oui 199 euros autres..

Le Motorola Moto G8 et le Motorola Moto G Pro, deux des meilleures options qualité-prix de ce Black Friday

Il n’est avec nous que depuis six mois, mais le Motorola Moto G8 bénéficie de l’une des réductions les plus importantes de sa courte existence: seulement 129 euros. Avec sa baisse de prix pratiquement la moitié, vous emportez chez vous l’un des Android les plus équilibrés du marché, un excellent vendeur qui n’arrête pas de récolter critiques positives sur Amazon, où tu jouis sur 2000 avis.

Nous parlons d’un mobile équipé du Snapdragon 665, un panneau HD + de 6,4 pouces, Android 10, 4 Go de RAM, une triple caméra et Batterie de 4000 mAh avec charge rapide, parmi de nombreuses autres caractéristiques d’un milieu de gamme abordable mais ambitieux, énergique et compétitif.

L’autre Motorola à prix réduit qui n’est également vendu que ce Black Friday n’est autre que le Motorola Moto G Pro, que vous pouvez acheter pour 199 euros, 100 euros en dessous de son prix officiel de 299 euros.

Dans votre cas, il s’agit d’un mobile de style similaire au Samsung Galaxy Note, étant l’un des rares téléphones mobiles sur le marché à apporter un stylet intégré avec lequel vous pouvez tirer le meilleur parti de votre Snapdragon 665 et de son écran FullHD + de 6,4 pouces. Il comprend également un système de triple caméra de 48 mégapixels, 128 Go de stockage et une batterie puissante qui dure deux jours.

En bref, un mobile unique sur le marché, d’un grand comme Motorola.

