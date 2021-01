Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Il ne fait aucun doute que la pandémie a joué un rôle important dans la manière dont les entreprises peuvent communiquer avec leurs consommateurs. Cette édition, après plus de 50 ans, les principaux fournisseurs de biens de consommation électroniques ont célébré le Consumer Electronics Show (CES) de manière totalement numérique. Ainsi, ces entreprises ont livré leurs paris pour l’avenir aux téléspectateurs par le biais d’émissions, et nous vous apportons ce que nous croyons être les annonces les plus importantes de cette journée qui a duré quatre jours:

Intel

La société bleue a décidé cet événement pour enfin livrer ce qui est maintenant la nouvelle gamme de processeurs de 11e génération, cette fois-ci, se différenciant entre les ordinateurs de bureau et portables par son architecture. D’une part, les ordinateurs portables étendent leur famille à la série Core-H, une sélection de processeurs spécifiques pour les ordinateurs portables de jeu. En revanche, Rocket Lake-S fait enfin son apparition sur les ordinateurs de bureau, améliorant de 19% la capacité de l’IPC (Instructions per Cycle), et donc les performances.

De plus, Intel a révélé ce que serait sa 12e génération de processeurs basés sur une architecture 10 nm, Alder Lake. Ces puces devraient être disponibles dans la seconde moitié de l’année. Ces puces sont ce qui semble être une réponse aux puces Apple M1 basées sur ARM créées par la société Apple pour ses nouveaux ordinateurs.

Razer

La multinationale des gamers a pour sa part apporté deux des projets les plus mentionnés lors de l’événement. Le premier, une chaise gamer capable de vous offrir différentes sensations avec des modules haptiques intégrés, et un écran pliant de 60 pouces qui vient de l’arrière. Oui, il a RVB. Jusqu’à présent, Project Brooklyn, comme l’appelle la chaise, n’est qu’un concept et non un produit final.

D’autre part, Razer a également présenté son nouveau masque transparent également avec RVB, appelé Project Hazel. Ce masque possède deux filtres actifs amovibles pour nettoyer l’air et des microphones internes avec des haut-parleurs externes pour projeter la voix. Hazel est également un prototype jusqu’à présent, nous n’avons donc pas de prix.

General Motors

La société de fabrication de véhicules Cadillac a révélé son prototype de ce qui serait un véhicule volant à atterrissage vertical capable de reconnaître les gestes et la voix à utiliser, et un moteur électrique de 90 kWh qui alimenterait quatre rotors permettant à la machine de voler. Il n’y a pas de date de sortie et il n’est pas certain qu’il s’agisse du modèle final à commercialiser. Il s’agit plutôt d’un échantillon de ce que General Motors a à l’esprit comme ses véhicules du futur.

LG

Le grand fournisseur de panneaux pour écrans et téléviseurs a travaillé récemment sur de nombreux modèles d’appareils pliables, y compris les téléphones portables. Cette fois, LG a présenté son nouveau mobile LG Rollable, un téléphone capable de s’enrouler. Cet appareil aura un écran OLED flexible qui ne nécessite aucun mécanisme de pliage.

Samsung

Samsung a lancé de nouveaux produits pour sa gamme grand public multimédia. Tout d’abord, ils ont présenté leur nouvel écran micro LED de 110 pouces dans un design Infinity Screen (presque sans cadre) capable de lire du contenu 4K HDR. Ensuite, ils ont montré leurs nouveaux robots dotés d’une intelligence artificielle capable de passer l’aspirateur, de travailler comme assistant en apprenant les horaires et les habitudes, en collectant des objets et en commandant.

À SES

La société chinoise a présenté deux des ordinateurs qui ont le plus attiré l’attention lors de l’événement, d’une part avec le nouveau ROG Zephyrus DUO 15, un modèle d’ordinateur portable avec deux écrans, un écran tactile large et l’autre capable de fournir une résolution de 300 Hz en FHD à Temps de réponse de 3 ms.

En revanche, plus axé sur les performances, le nouveau ROG Flow X13 intégrerait la nouvelle gamme de processeurs Ryzen série 5000 et un graphique GTX 1650 qui peut être remplacé par la connexion d’un graphique externe via un port propriétaire. Ledit graphique serait le RTX 3080 et il serait associé à un HUB avec une variété de ports.

