Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Processeurs Intel Core Rocket Lake de 11e génération Ils sont déjà au coin de la rue et ils devraient arriver avec sa nouvelle architecture Willow Cove. Ceux-ci arriveront pour renouveler complètement le marché des processeurs et donner face aux nouveaux processeurs Ryzen 5000 d’AMD.

C’est pourquoi À SES il ne veut pas non plus être laissé pour compte et présenté dans le cadre de cette CES 2021, leur nouvelles cartes mères Z590, Ils offrent une vitesse extrême et tirent parti des technologies de pointe pour maximiser les capacités des processeurs Intel Core de 11e génération.

Ces nouvelles cartes mères couvriront tout le spectre des cartes mères de la marque, comme le haut de gamme ROG Maximus XIII, la ROG Strix haute performance, Jeux TUF durable et Premier haute résistance. Ils comporteront des VRM renforcés pour une alimentation électrique réactive et fiable, ainsi que des solutions thermiques VRM et M.2 améliorées. Les options de connectivité étendues incluent l’USB 3.2 Gen 2X2 Type-C® intégré, jusqu’à 10 Go Ethernet et Intel WiFi 6E à l’épreuve du futur.

ROG MAXIMUS XIII EXTREME GLACIAL

JEU ROG STRIX Z590-E

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord