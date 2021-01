Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Il y a quelque temps, nous pouvions voir que Nvidia a annoncé le RTX 3060 Ti et beaucoup ont été surpris de ne pas avoir présenté la version “normale” avec elle. Maintenant dans le cadre de l’événement CES 2021, Nvidia a annoncé le RTX 3060, comme le plus petit de la famille et cela arrivera sur le marché en février.

Le prix est l’un de ses points attractifs, 329 $ pour une carte qui exécute des jeux de Ray Tracing activés à 60 FPS en 1080p, rien de mal. Cette carte a 13 TFLOPS de puissance de calcul et jusqu’à 35 TFLOPS en Ray Tracing. Il aura même 12 Go de RAM, 4 de plus que la version Ti.

Nvidia a profité du vol et a également présenté la série RTX 30 Mobile, pour intégrer cette deuxième génération de cartes Ray Tracing aux ordinateurs portables. Retour à la RTX 3060, la carte vient clairement remplacer la domination de la GTX 1060, le plus populaire selon Vapeur, puisque pour des valeurs de lancement similaires, ce RTX est 10 fois plus puissant.

La GeForce RTX 3060 apporte la puissance d’Ampère, notre architecture RTX de deuxième génération, à tous les joueurs. Obtenez 2 fois plus de performances raster et 10 fois les performances de traçage de rayons de la GeForce GTX 1060. Arrivée fin février. pic.twitter.com/1XMD8Sh38Z – NVIDIA GeForce LA (@NVIDIAGeForceLA) 12 janvier 2021

