Vous disposez de quelques heures pour profiter des offres Google Play et télécharger ces 23 applications gratuitement.

Si vous cherchez applications payantes gratuites pour votre mobile, vous venez au bon endroit. Un jour de plus, nous sélectionnons le meilleures affaires dans les applications et les jeux de Google Play, grâce auxquels il est possible obtenir de vrais cadeaux merci aux développeurs.

Après une sélection d’applications gratuites que nous vous avons apportées lundi dernier, nous revenons aujourd’hui avec encore plus d’applications payantes Android gratuites, parmi lesquels il est possible de trouver de vrais jeux comme Lophis Roguelike, un titre avec plus d’un demi-million de téléchargements; Jouet de guerre, un jeu de rôle amusant; Curseur de volume comme Android P, un outil de personnalisation utile, et de nombreuses autres applications et jeux.

Applications payantes Android gratuites

RAM et booster de jeu | Gratuit 0,59 eurosFlashcard Bébé | Gratuit 3,19 eurosCurseur de volume comme contrôle du volume Android P | Gratuit 0,59 eurosRivix – Pack d’icônes | Gratuit 0,59 eurosMes scores: visionneuse et scanner de scores | Gratuit 2,99 eurosApplocker & Gallery Vault Pro | Gratuit 5,99 eurosGalerie de fonds d’écran – Fonds d’écran et arrière-plans HD | Gratuit 1,79 eurosChicken Private Browser: Navigateur Incognito | Gratuit 0,89 eurosMirror Land | Gratuit 2,89 eurosAura – Pack d’icônes | Gratuit 1,59 eurosLin – Pack d’icônes | Gratuit 1,59 euros

Jeux payants pour Android gratuits

Lophis Roguelike: jeu de cartes RPG, Darkest Dungeon | Gratuit 0,59 eurosJouet de guerre | Gratuit 0,59 eurosAssistant VIP d’ExtremeJobs Knight | Gratuit 0,89 eurosDot Heroes Ⅱ: Top Summoner | Gratuit 0,89 eurosDot Heroes III – Keep the Castle Edition VIP | Gratuit 1,79 eurosCooking Quest: Les aventures du food truck | Gratuit 1,09 eurosLegend Guardians – RPG d’action de combat de héros épiques | Gratuit 2,09 eurosHills Legend: Action-horreur (HD) | Gratuit 0,59 eurosDémineur Pro | Gratuit 1,49 euros[VIP]Infinity Dungeon: Aventure RPG hors ligne | Gratuit 0,99 eurosRowRow | Gratuit 0,89 eurosPuzzle infini | Gratuit 4,69 euros