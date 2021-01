Cherchez-vous des applications gratuites pour votre mobile? Tous ces éléments étaient auparavant payés et peuvent maintenant être obtenus gratuitement.

Si tu cherchais applications payantes gratuites pour votre mobile, vous venez au bon endroit. Un jour de plus, nous sélectionnons les meilleures offres en applications et jeux de Google Play, grâce auxquelles il est possible d’obtenir de vrais cadeaux grâce aux développeurs.

Dans cette sélection d’applications gratuites, le dernier de l’année 2020, il est possible de trouver des utilitaires comme Barre de navigation simple, All Task Redminder Pro et de nombreuses autres applications, ainsi que des jeux avec des milliers de téléchargements et des évaluations positives sans fin telles que DungeonCorp, Dungeons and Heroes et de nombreux autres titres.

Applications payantes Android gratuites

Barre de navigation simple – Barre de navigation – Contrôle simple | Gratuit 0,79 eurosAll Task Reminder Pro + Widget | Gratuit 3,59 eurosConvertisseur de nombre en mot hors ligne | Gratuit 0,69 eurosSpeed ​​View GPS Pro | Gratuit 0,89 eurosCombien puis-je dépenser? Contrôle des dépenses Premium | Gratuit 3,29 eurosPack d’icônes Pure: minimaliste, coloré et épuré | Gratuit 0,79 eurosCapture d’écran Pro 2 | Gratuit 1,49 eurosScreen Draw Capture d’écran Pro | Gratuit 3,59 eurosEthical Hacking & Quiz: débutant à avancé 2020 | Gratuit 1,39 eurosCAS pour Android | Gratuit 1,19 eurosWhats Status Saver Pro (sans publicité) | Gratuit 3,69 eurosMath Fractions Pro | Gratuit 0,61 eurosDéterminant de la matrice Pro | Gratuit 0,5 euros

Jeux payants pour Android gratuits

Freelancer 2 | Gratuit 0,59 eurosTheme Park Simulator: Parc d’attractions! | Gratuit 0,99 eurosPierre des âmes HD | Gratuit 0,59 eurosColonies PRO | Gratuit 1,99 eurosNumberwiz | Gratuit 0,79 eurosDonjons et héros de pixels VIP | Gratuit 0,89 eurosDungeonCorp. S> Un jeu à obtention automatique! | Gratuit 1,09 eurosClouez cette pièce | Gratuit 0,89 eurosRoller Coaster de réalité virtuelle de l’espace intergalactique | Gratuit 2,09 eurosJumpies 3 | Gratuit 0,99 eurosStickman Warriors Dragon Legend Super Battle Fight | Gratuit 0,59 eurosShapeOminoes | Gratuit 1,49 eurosMerge Attack: Attaque sur Legion | Gratuit 0,69 eurosForêt de chats | Gratuit 1,09 euros