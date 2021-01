Si tu cherchais applications payantes gratuites pour votre mobile, vous venez au bon endroit. Un jour de plus, nous sélectionnons les meilleures offres d’applications et de jeux de Google Play, grâce auxquelles il est possible d’obtenir de vrais cadeaux grâce aux développeurs.

Dans cette sélection d’applications gratuites, le dernier de l’année 2020, il est possible de trouver des utilitaires comme Allume l’écran, Voice Calculator et de nombreuses autres applications, ainsi que des jeux avec des milliers sinon des millions de téléchargements, tels que League of Stickman, Paranormal Territory et bien d’autres titres qui valent la peine d’être essayés.

Applications payantes Android gratuites

Combien puis-je dépenser? Contrôle des dépenses Premium | Gratuit 3,29 euros

Accordable: accordeur et métronome | Gratuit 4,39 euros

Précis: Pack d’icônes minimal | Gratuit 5 euros

Écran allumé – Gardez l’écran éveillé – Gardez l’écran allumé | Gratuit 0,69 euros

Video Live Wallpaper – Video Wallpaper Maker | Gratuit 0,79 euros

Lecteur TVS (avec chromecast): lecteur IPTV organisé | Gratuit 1,39 euros

Calculatrice vocale multi-écran Pro | Gratuit 6,99 euros

Notes EZ | Gratuit 3,09 euros

Speed ​​View GPS Pro | Gratuit 0,89 euros

Livre audio professionnel – Mindset Pro | Gratuit 11,99 euros

Programme quotidien Liste de Todo 2021 | Rappel de notes | Gratuit 2,79 euros

Jeux payants pour Android gratuits

ShapeOminoes | Gratuit 1,49 euros

NOUVEAUX puzzles mathématiques 2 | Gratuit 0,89 euros

Merge Attack: Attaque sur Legion | Gratuit 0,69 euros

Descente: Death Valley HD | Gratuit 0,69 euros

A-2481 | Euros gratuits

League of Stickman 2020 – Ninja Arena PVP (Dreamsky) | Gratuit 0,59 euros

League of Stickman – Meilleur jeu d’action (Dreamsky) | Gratuit 0,59 euros

Démence: le livre des morts | Gratuit 0,59 euros

Territoire paranormal 2 | Gratuit 0,59 euros

Territoire paranormal | Gratuit 0,59 euros

Les terres perdues: chasseur de dinosaures | Gratuit 0,59 euros

Glidey – Jeu de puzzle minimal | Gratuit 1,99 euros

lettre secrète pro – (werbefrei) | Gratuit 0,59 euros

Expiation – Donjon des sept péchés capitaux | Gratuit 2,19 euros

Animal Camp – Centre de guérison | Gratuit 1,09 euros

Cat Forest | Gratuit 1,09 euros Applications gratuites Télécharger des applications gratuites

